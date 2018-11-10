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Технологические гиганты Google и Microsoft готовят революцию на современном рынке видеоигр

Современные технологические гиганты Google и Microsoft на рынке видеоигр готовят настоящую революцию. В свою очередь их сервисы могут в итоге заменить игровые консоли. При этом будет открыт доступ к сложнейшим компьютерным играм на любых устройствах.
Технологические гиганты Google и Microsoft готовят революцию на современном рынке видеоигр


Google, а также Microsoft хотят позволить людям при помощи любых устройств, которые подключаются к интернету, играть в самые продвинутые современные видеоигры, обладающие детальной графикой. Это позволит значительно увеличить рынок видеоигрушек категории ААА, а также изменить его настолько сильно, насколько популярные стриминговые сервисы Spotify и Netflix смогли изменить музыкальную индустрию, а также кино. В настоящее время это довольно сложно сделать технически. Аналитики и инвесторы утверждают, что для производителей видеоигр важно привлечь людей, желающих тратить сотни долларов для приобретения игровых ПК, а также консолей типа PlayStation 4.

Стриминговые игровые сервисы позволили бы геймерам играть в любое время в любом месте, конкурируя за внимание потенциальных потребителей с музыкой, а также фильмами. Вице-президент Microsoft Карим Шудри отмечает, что стриминг позволяет добраться до новых клиентов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:32

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