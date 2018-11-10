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Арина Шарапова рассказала журналистам о терпении четвёртого супруга

Известная российская телеведущая Арина Шарапова рассказала журналистам о терпении своего четвёртого супруга. Она уже 20 лет живёт в счастливом браке с Эдуардом Карташовым.

Арина Шарапова рассказала журналистам о терпении четвёртого супруга


По словам Арины Шараповой, ей очень повезло с супругом, так как он терпит её непростой характер. Муж телеведущей поддерживает её во всём. Шарапова вспоминает, что довольно тяжело переживала свой первый развод. Она смогла выйти замуж только через 10 лет. Однако следующий брак тоже распался. На сегодняшний день Арина счастлива с Эдуардом Карташовым, поэтому не видит смысла вспоминать то, что было раньше.

Шарапова рассказала, что в настоящее время занята развитием своей собственной «Школы искусств и медиатехнологий». Там она обучает кроме талантливых детей людей старшего возраста и пенсионеров. По словам телеведущей, на занятиях она рассказывает о тонкостях своей профессии, вместе с учащимися создает различные уникальные проекты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:53

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