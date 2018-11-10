Ани Лорак начала танцевала на выступлении финалиста шоу «Голос 60+» с его сыном





Шоу «Голос» по прежнему ищет таланты, а кресла будущих наставников конкурса занимают Баста, Константин Меладзе, Ани Лорак и Сергей Шнуров.На сцену вышел молодой человек по имени Сергей Арутюнов, он исполнил кавер немецкой группы Scorpions "Send me an Angel". Все члены жюри нажали кнопки и их кресла развернулись к конкурсанту, а позже выяснилось, что это сын победителя «Голос 60+» Николая Арутюнова.После того, как Арутюнов младший закончил свое выступление, ведущим шоу Дмитрием Нагиевым было принято решение вывести на сцену самого Николая Арутюнова. Когда отец и его сын пели энергичную песню, Ани Лорак поднялась и стала зажигательно танцевать. Что же касается самого участника слепого прослушивания, то он имел право сам выбирать, под чьим руководством будет идти к финалу. Молодой человек выбрал рэпера Басту (Василий Вакуленко).