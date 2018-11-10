Эмили Ратаковски продемонстрировала короткую стрижку на фото в Instagram





Знаменитость, очаровательная брюнетка 27 лет, считалась образцом женственности и красоты. Её длинные волосы вызывали зависть у поклонниц. Нарядные одеяния и сексуальное бельё было основной составляющей её образа. Но сейчас Эмили Ратаковски выложила новые снимки в Instagram, на них она уже с короткой стрижкой, во рту - зубочистка, а завершает новый образ - синий костюм. Наряд явно не соответствует размеру фотомодели, на ней он висит. На смену своего имиджа Ратаковски решилась только ради новой модной фотосессии.Поклонникам пришлось по душе такое перевоплощение звезды. Фолловеры одобрили короткую стрижку фотомодели, отметив, что такая длина волос подчеркнула её тонкие черты лица.