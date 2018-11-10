В Android появилась возможность ручного резервного копирования для Google Диска





Теперь недостаток был устранен производителями и данная функция появилась на многих устройствах. До этого для запуска резервного копирования необходимо было подключить смартфон или планшетный компьютер к зарядке и включить беспроводной интернет.Эксперты отмечают, что информация о внедрении новой возможности появилась еще летом, но она стала доступна пользователям лишь сейчас. Команда «Выполнить резервное копирование сейчас» появилась на Pixel 2, а также некоторых старых девайсах, таких как Droid Turbo образца 2014 года, работающей на базе операционной системы Android Marshmallow.По словам экспертов, в скором времени подобная функция появится и в Google Play. Если устройство получает обновления от данного сервиса, то его можно вручную включить или отключить. Специалисты отмечают, что не следует называть нововведение критически необходимым, но в некоторых случаях оно действительно пригодится.