Анастасия Волочкова рассказала в Instagram о своем падении со сцены
Анастасия Волочкова на одном из своих выступлений упала на сцене. Про это неприятное происшествие она рассказала на странице в Instagram.
Комментируя своё падение, заснятое на видео, Волочкова с самоиронией отметила, что, по всей видимости, без приключений у неё не бывает. По словам балерины, причиной стала её любовь к цветам, а также внимание к людям. Анастасия Волочкова рассказала, что она наклонилась, чтобы взять от зрительницы букет белых роз. Поднимаясь обратно по ступеням с микрофоном в одной руке и букетом в другой, звезда балета наступила случайно пуантом на шлейф своего платья в стразах.
После этого знаменитость поскользнулась, рухнув на сцену. По её словам, боль была дикая. Артистка сильно испугалась, что не сможет продолжить концерт. Волочкова заметила, что в данном случае её спасли вера, сила воли и позитив.
Накануне стало известно, что Анастасия Волочкова выселила гражданскую жену своего отца из его квартиры.
Комментируя своё падение, заснятое на видео, Волочкова с самоиронией отметила, что, по всей видимости, без приключений у неё не бывает. По словам балерины, причиной стала её любовь к цветам, а также внимание к людям. Анастасия Волочкова рассказала, что она наклонилась, чтобы взять от зрительницы букет белых роз. Поднимаясь обратно по ступеням с микрофоном в одной руке и букетом в другой, звезда балета наступила случайно пуантом на шлейф своего платья в стразах.
После этого знаменитость поскользнулась, рухнув на сцену. По её словам, боль была дикая. Артистка сильно испугалась, что не сможет продолжить концерт. Волочкова заметила, что в данном случае её спасли вера, сила воли и позитив.
Накануне стало известно, что Анастасия Волочкова выселила гражданскую жену своего отца из его квартиры.