Петербург, Байкал, Сочи: Эксперты назвали лучшие места в России для молодых путешественников





Для составления списка аналитики провели опрос в интернете среди молодых людей. По итогам голосования Северная столица набрала 46% голосов. Сочи и Байкалу досталось по 15%. За обладателя четвертого места Ялту, как и Крым в целом, проголосовали 12% респондентов. Столько же голосов набрал и Алтай.В ТурСтате подчеркнули, что туризмом, среди людей в возрасте от 16 до 29 лет занимаются более чем 5 миллионов человек.