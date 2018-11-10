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Петербург, Байкал, Сочи: Эксперты назвали лучшие места в России для молодых путешественников

Эксперты агентства ТурСтат накануне Всемирного дня молодежи назвали лучшие места в России для молодых путешественников. Рейтинг возглавил Санкт-Петербург, второе место досталось озеру Байкал, а третье — Сочи.

Петербург, Байкал, Сочи: Эксперты назвали лучшие места в России для молодых путешественников


Для составления списка аналитики провели опрос в интернете среди молодых людей. По итогам голосования Северная столица набрала 46% голосов. Сочи и Байкалу досталось по 15%. За обладателя четвертого места Ялту, как и Крым в целом, проголосовали 12% респондентов. Столько же голосов набрал и Алтай.

В ТурСтате подчеркнули, что туризмом, среди людей в возрасте от 16 до 29 лет занимаются более чем 5 миллионов человек.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:46

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