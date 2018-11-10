Американские ученые создали симуляцию приближения Нибиру к Земле
Учёные из США придумали симуляцию приближения Нибиру к Земле. Данная разработка была представлена разработчиками в виде схемы, которая показывает процесс сближения двух небесных тел.
Уфологи считают симуляцию подтверждением того, что правительство располагает знаниями о Нибиру. Скотт Уоринг говорит о том, что Планета Х приближается к Земле, поэтому учёным необходимо задуматься над принятием мер, чтобы не допустить столкновения этих небесных тел друг с другом.
Телеканалы CBS и ABS TV в США показали в эфире эту анимацию.
Уфологи считают симуляцию подтверждением того, что правительство располагает знаниями о Нибиру. Скотт Уоринг говорит о том, что Планета Х приближается к Земле, поэтому учёным необходимо задуматься над принятием мер, чтобы не допустить столкновения этих небесных тел друг с другом.
Телеканалы CBS и ABS TV в США показали в эфире эту анимацию.
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 14:44