Американские ученые создали симуляцию приближения Нибиру к Земле





Уфологи считают симуляцию подтверждением того, что правительство располагает знаниями о Нибиру. Скотт Уоринг говорит о том, что Планета Х приближается к Земле, поэтому учёным необходимо задуматься над принятием мер, чтобы не допустить столкновения этих небесных тел друг с другом.Телеканалы CBS и ABS TV в США показали в эфире эту анимацию.