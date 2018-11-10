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Сергей Лазарев показал трогательное фото с 4-летним сыном в Instagram

Известный российский певец Сергей Лазарев в своем блоге Instagram опубликовал фотографию, где крепко обнимает 4-летнего сына Никиту. Поклонники артиста отметили, что любовь детей самая чистая и искренняя.
Сергей Лазарев показал трогательное фото с 4-летним сыном в Instagram

Сергей Лазарев на протяжении 1,5 лет не признавался, что стал отцом. Лишь 2,5 года назад сын известного исполнителя Никита Лазарев стал знаменит, и вместе с папой теперь появляется на обложках известных глянцевых изданий. По словам самого артиста, мальчика он воспитывает, как обычного ребенка, чтобы не испортить его характер. Подарки также сведены к минимуму, хотя он и не скрывает, что очень любит своего наследника. Не так давно Лазарев поделился в своем блоге Instagram фотографией, где обнимает сына, а на их лицах видна радость. Под постом бывший участник группы Smash!! отметил, что преодолел шестичасовой перелет ради этих объятий. Разлука с Никитой для певца всегда равносильна пытке.

Читатели блога Лазарева пожелали обоим счастья, кто-то написал, что родственники очень похожи. Многие признались, что именно так и выглядят настоящие чувства сына к папе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:24

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