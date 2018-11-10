Примадонна против Бузовой: Пугачева может подпортить успех ведущей «Дома-2»

Всем известно, что в последние несколько лет Примадонна очень редко начала радовать своих поклонников концертами. Алла вплотную занялась семьей и практически все свое время посвящает воспитанию наследников.Впрочем, недавно стало известно, что Пугачева не полностью «ушла в семью», ведь в последнее время многими любимая исполнительница принялась активно продвигать своего подопечного - молодого музыканта Алишера. Певец даже целый музыкальный альбом посвятил Примадонне, что очень понравилось певице.Алла Пугачева уже успела сняться в клипе Алишера, что привело к тому, что в Сети начали говорить о возможных романтических отношениях между Примадонной и молодым дарованием. Некоторые фолловеры даже предполагают, что именно ради этого парня артистка сбросила лишний вес и стала выглядеть куда моложе своего возраста.Как бы там ни было, но несколько часов назад стало понятно, почему же Примадонна все-таки положила глаз на Алишера. По мнению интернет-экспертов, Алла Пугачева с помощью молодого исполнителя планирует подпортить успех своей соперницы – 32-летней поющей теледиве Ольге Бузовой.Подтверждением этому является то, что у Алишера 18 ноября в Нью-Йорке состоится «большая премьера». Не секрет, что Ольга Бузова уже несколько недель рекламирует у себя на страничке в Instagram свой «большой концерт», который состоится в «Crocus» тоже 18 ноября.Только вот Ольга объявила о мероприятии уже давно, а подопечный Аллы Пугачевой только вчера. Именно это толкает на мысли о том, что Примадонна не желает уступать свое место сопернице, поэтому готова пойти на любые хитрости и уловки.К слову, кто же все-таки одержит победу в противостоянии Аллы Пугачевой против Ольги Бузовой, станет ясно уже скоро, в день премьеры – 18 ноября.