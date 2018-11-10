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В Киеве намерены на 32% повысить тарифы на теплоснабжение

В Киеве теплоснабжающая компания намерена на 32% повысить тарифы на тепло для населения и в 2,7 раза для религиозных организаций. В Киевтеплоэнерго предложили с 1 декабря поднять стоимость до 1038 гривен 80 коп./Гкал и 1302 гривен 87 коп./Гкал.

В Киеве намерены на 32% повысить тарифы на теплоснабжение


Проект тарифов опубликован на сайте коммунального предприятия. В Киевтеплоэнерго повышение тарифов связали с ростом цены на газ с 1 ноября. На данный момент киевляне платят за тепло 785 гривен 94коп./Гкал, а церкви - 478 гривен 56 коп./Гкал.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:53

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