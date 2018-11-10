Рита Дакота показала в Instagram красивую фигуру в желтом купальнике

Внизу под публикацией Рита Дакота призналась, что шестой раз на острове Бали, и всегда перед отъездом домой «ревёт», провожая закат. На фотографии певица запечатлена со своей подругой фотографом Юлией Бездарь. Девушки бегут по пляжу, держась за руки, на них надеты сдельные купальники, а на коже ровный «бронзовый» загар. Дакота также призналась, что Бездарь с супругом приехала к ней в гости не просто так. А это значит, что скоро она сможет порадовать поклонников новыми фотографиями. Однако певица не только отдыхала на острове. Она сняла новый видеоклип и выступила на чемпионате мира по серфингу.Читатели блога Дакоты пришли в восторг от увиденного. Многие сравнили подруг с известными куклами «Барби», кто-то "перепутал" Бездарь с американской певицей Бейонсе. Но большая часть засыпала кумира комплиментами, касательно ее фигуры и красивых ног.