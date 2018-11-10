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Volkswagen занимается созданием нового электрического кроссовера

Представители Volkswagen рассказали о новом электрическом кроссовере. Компания Volkswagen осуществляет активную работу над созданием семейства электрических моделей, создаваемых на платформе MEB.

Volkswagen занимается созданием нового электрического кроссовера


Данная платформа разработана для «зеленых» транспортных средств. В число новых электрокаров вошёл кроссовер I.D.Crozz. Инженеры Volkswagen в настоящее время работают над субкомпактным современным кроссовером. Его начальная стоимость составит около 18 000 долларов. Производитель пока не сообщает информацию по поводу технических характеристик новой версии либо названия модели.

Работы над данным транспортным средством находятся на начальном этапе. Вследствие этого можно предположить, что премьера данного авто состоится не раньше 2022 – 2023 г.г. Снижение стоимости электрокара обеспечится массовостью транспортных средств. Руководство Volkswagen планирует реализовывать ежегодно до 200 000 таких авто.

Недавно в Сети выложили информацию, что компании Aurus представит в ходе Женевского автосалона лимузин и седан.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

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