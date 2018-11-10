«Дом-2»: Андрей Штрих подтвердил слухи о примирении Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова, и рассказал о своем одиночестве

«Для меня их любовь действительно чистая и искренняя» - подчеркнул Штрих в своем блоге.

«Просто была время, когда я раскрылся, а мне потом сделали больно» - подчеркнул Андрей Штрих.

«Наконец-то у нас появилась своя квартира» - заявила на днях в личном микроблоге Ефременкова .

Несколько часов назад на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» появился свежий блог экс-участника Андрея Штриха, в котором парень рассказал, кого считает «идеальной парой», а также, почему ему временами бывает очень грустно и одиноко.По словам Андрея, для него примером, какой должна быть пара, является парочка Сергея Кучерова и Юлии Ефременковой. Оказывается, что парень не даже понимает, как можно отыскать такую девушку, как Юля.Также Андрей сообщил телезрителям «Дома-2», что уже третий месяц не может не только создать с кем-то пару, но и даже поверить кому-либо ему очень сложно. Парню так и не удалось повстречать ту самую вне реалити-шоу и именно от этого ему очень грустно, ведь одиночество время от времени выбивает его из равновесия.Бывший участник «Дома-2» отметил, что уже за несколько месяцев насмотрелся на девушек в столице, которые после первого месяца брака уже начинают изменять своим мужьям. Андрей указал поклонникам реалити-шоу, что больше не хочет быть обманутым и уже даже задумывается о том, чтобы сходить в библиотеку и поискать там ту девушку, которая в конечном счете может стать его супругой.Нужно сказать, что свежий пост Андрея Штриха не остался незамеченным, ведь сейчас в социальных сетях принялись обсуждать не только его разочарование в московских девушках, но и то, что Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров по-прежнему скрывают свое воссоединение.По словам телезрителей «Дома-2», теперь им стало понятно, почему в посте о покупке недвижимости в столице Юля написала «у нас», а не «у меня», да и большое количество совместных фотографий влюбленных говорит за себя.