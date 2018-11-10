Международный коворкинг WeWork открывается в «Якиманке 26» Александра Удодова
Первое коворкинг-пространство откроется уже весной 2019 года.
Глобальная сеть WeWork, специализирующаяся на создании по всему миру гибких и удобных офисных пространств выбрала для дебюта галерею «Якиманка 26» Александра Удодова. Компания планирует разместиться на втором этаже обновленной галереи в историческом центре столицы на площади более 3 200 квадратных метров.
В последнее время в России и мире растет популярность коворкингов – офисы, оборудованных техникой и мебелью, которые можно арендовать на время, что значительно оптимизирует расходы. Основатели WeWork, американцы Адам Ньюман и Мигель МакКельви, уловили современный тренд и стали открывать по всему миру такие пространства. Миссию компании они определили так - «создать мир, в котором люди работают, чтобы жить, а не существовать». Причем WeWork создает не просто офисы, а расширенный спектр сервисов для арендаторов, также работает как своего рода бизнес-инкубатор являясь платформой для генерирования новых бизнес-возможностей для клиентов WeWork. Первый такой «умный» офис в центре Москвы американский бренд планирует открыть на Большой Якиманке в первом полугодие 2019 года.
«Мы очень рады объявить о подписании договора с таким исключительным объектом, как “Якиманка 26”. Историческая архитектура и удобная локация делают эту площадку идеальной для наших резидентов, – говорит Михаил Коноплев, генеральный директор WeWork в Центральной и Восточной Европе. - Расширение нашего портфолио в Москве предоставляет неограниченные возможности для общения, обмена навыками и совместной работы внутри развитой сети WeWork».
По духу концепция WeWork оказалась близка известному девелоперу Александру Удодову, владельцу обновленной галереи премиум-класса, сочетающей прагматизм и комфорт. По словам Удодова, благодаря предпринятым усилиям «Якиманка, 26» стала точкой притяжения амбициозных арендаторов. «Мы рады приветствовать один из первых российских проектов глобальной сети WeWork, которая обладает большим потенциалом развития в России», - отметил бизнесмен.
С Александром Удодовым согласна Олеся Аверкина, представитель компании JLL (консультанта сделки по аренде). Она считает, что галерея «Якиманка, 26» - это точное попадание в целевую аудиторию WeWork. По мнению Аверкиной, пул фрилансеров, готовых работать на новой площадке, «обеспечат активный, молодежный парк искусств «Музеон», обширная деловая зона, сформированная бизнес-центрами класса А и офисами крупнейших российских и международных компаний, а также премиальные жилые комплексы». «Дополнительными плюсами являются изысканный архитектурный облик «Якиманки 26» и расположение на одной из основных магистралей города, связывающих Кремль и аэропорт Внуково», - отметила представитель JLL.
Эксперты отмечают, что исторический центр столицы - один из наиболее востребованных районов на рынке офисной недвижимости, хотя свободных помещений здесь не так много. Доля предложений качественных офисов класса А и вовсе невелика - всего 6%. Как подчеркнул Александр Удодов, в будущем в «Якиманку 26» планируется привлекать и другие «уникальные концепции, лучшие в своем сегменте, тем самым повышая уникальность объекта».
В последние несколько лет Александр Удодов успешно реализует проекты в самых разных сферах. Например, в Курской области он построил инновационный агрокомплекс полного цикла по выращиванию шампиньонов. «Грибная радуга», начавшая работать летом 2017 года, всего за год стала одним из лидеров своего сегмента рынка. Компания включена в региональные программы по импортозамещению и является драйвером развития экономики региона. На Кубани Александр Удодов инвестировал строительство современного бальнеологического санатория «Термы». Еще одна компания Удодова - VG Cargo, которая обслуживает авиагрузы в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Франкфурт-Хан, так же в лидерах в своем сегменте рынка.
Глобальная сеть WeWork, специализирующаяся на создании по всему миру гибких и удобных офисных пространств выбрала для дебюта галерею «Якиманка 26» Александра Удодова. Компания планирует разместиться на втором этаже обновленной галереи в историческом центре столицы на площади более 3 200 квадратных метров.
В последнее время в России и мире растет популярность коворкингов – офисы, оборудованных техникой и мебелью, которые можно арендовать на время, что значительно оптимизирует расходы. Основатели WeWork, американцы Адам Ньюман и Мигель МакКельви, уловили современный тренд и стали открывать по всему миру такие пространства. Миссию компании они определили так - «создать мир, в котором люди работают, чтобы жить, а не существовать». Причем WeWork создает не просто офисы, а расширенный спектр сервисов для арендаторов, также работает как своего рода бизнес-инкубатор являясь платформой для генерирования новых бизнес-возможностей для клиентов WeWork. Первый такой «умный» офис в центре Москвы американский бренд планирует открыть на Большой Якиманке в первом полугодие 2019 года.
«Мы очень рады объявить о подписании договора с таким исключительным объектом, как “Якиманка 26”. Историческая архитектура и удобная локация делают эту площадку идеальной для наших резидентов, – говорит Михаил Коноплев, генеральный директор WeWork в Центральной и Восточной Европе. - Расширение нашего портфолио в Москве предоставляет неограниченные возможности для общения, обмена навыками и совместной работы внутри развитой сети WeWork».
По духу концепция WeWork оказалась близка известному девелоперу Александру Удодову, владельцу обновленной галереи премиум-класса, сочетающей прагматизм и комфорт. По словам Удодова, благодаря предпринятым усилиям «Якиманка, 26» стала точкой притяжения амбициозных арендаторов. «Мы рады приветствовать один из первых российских проектов глобальной сети WeWork, которая обладает большим потенциалом развития в России», - отметил бизнесмен.
С Александром Удодовым согласна Олеся Аверкина, представитель компании JLL (консультанта сделки по аренде). Она считает, что галерея «Якиманка, 26» - это точное попадание в целевую аудиторию WeWork. По мнению Аверкиной, пул фрилансеров, готовых работать на новой площадке, «обеспечат активный, молодежный парк искусств «Музеон», обширная деловая зона, сформированная бизнес-центрами класса А и офисами крупнейших российских и международных компаний, а также премиальные жилые комплексы». «Дополнительными плюсами являются изысканный архитектурный облик «Якиманки 26» и расположение на одной из основных магистралей города, связывающих Кремль и аэропорт Внуково», - отметила представитель JLL.
Эксперты отмечают, что исторический центр столицы - один из наиболее востребованных районов на рынке офисной недвижимости, хотя свободных помещений здесь не так много. Доля предложений качественных офисов класса А и вовсе невелика - всего 6%. Как подчеркнул Александр Удодов, в будущем в «Якиманку 26» планируется привлекать и другие «уникальные концепции, лучшие в своем сегменте, тем самым повышая уникальность объекта».
В последние несколько лет Александр Удодов успешно реализует проекты в самых разных сферах. Например, в Курской области он построил инновационный агрокомплекс полного цикла по выращиванию шампиньонов. «Грибная радуга», начавшая работать летом 2017 года, всего за год стала одним из лидеров своего сегмента рынка. Компания включена в региональные программы по импортозамещению и является драйвером развития экономики региона. На Кубани Александр Удодов инвестировал строительство современного бальнеологического санатория «Термы». Еще одна компания Удодова - VG Cargo, которая обслуживает авиагрузы в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Франкфурт-Хан, так же в лидерах в своем сегменте рынка.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:15