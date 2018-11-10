АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Международный коворкинг WeWork открывается в «Якиманке 26» Александра Удодова

Первое коворкинг-пространство откроется уже весной 2019 года.

Глобальная сеть WeWork, специализирующаяся на создании по всему миру гибких и удобных офисных пространств выбрала для дебюта галерею «Якиманка 26» Александра Удодова. Компания планирует разместиться на втором этаже обновленной галереи в историческом центре столицы на площади более 3 200 квадратных метров.
Международный коворкинг WeWork открывается в «Якиманке 26» Александра Удодова

В последнее время в России и мире растет популярность коворкингов – офисы, оборудованных техникой и мебелью, которые можно арендовать на время, что значительно оптимизирует расходы. Основатели WeWork, американцы Адам Ньюман и Мигель МакКельви, уловили современный тренд и стали открывать по всему миру такие пространства. Миссию компании они определили так - «создать мир, в котором люди работают, чтобы жить, а не существовать». Причем WeWork создает не просто офисы, а расширенный спектр сервисов для арендаторов, также работает как своего рода бизнес-инкубатор являясь платформой для генерирования новых бизнес-возможностей для клиентов WeWork. Первый такой «умный» офис в центре Москвы американский бренд планирует открыть на Большой Якиманке в первом полугодие 2019 года.

«Мы очень рады объявить о подписании договора с таким исключительным объектом, как “Якиманка 26”. Историческая архитектура и удобная локация делают эту площадку идеальной для наших резидентов, – говорит Михаил Коноплев, генеральный директор WeWork в Центральной и Восточной Европе. - Расширение нашего портфолио в Москве предоставляет неограниченные возможности для общения, обмена навыками и совместной работы внутри развитой сети WeWork».

По духу концепция WeWork оказалась близка известному девелоперу Александру Удодову, владельцу обновленной галереи премиум-класса, сочетающей прагматизм и комфорт. По словам Удодова, благодаря предпринятым усилиям «Якиманка, 26» стала точкой притяжения амбициозных арендаторов. «Мы рады приветствовать один из первых российских проектов глобальной сети WeWork, которая обладает большим потенциалом развития в России», - отметил бизнесмен.

С Александром Удодовым согласна Олеся Аверкина, представитель компании JLL (консультанта сделки по аренде). Она считает, что галерея «Якиманка, 26» - это точное попадание в целевую аудиторию WeWork. По мнению Аверкиной, пул фрилансеров, готовых работать на новой площадке, «обеспечат активный, молодежный парк искусств «Музеон», обширная деловая зона, сформированная бизнес-центрами класса А и офисами крупнейших российских и международных компаний, а также премиальные жилые комплексы». «Дополнительными плюсами являются изысканный архитектурный облик «Якиманки 26» и расположение на одной из основных магистралей города, связывающих Кремль и аэропорт Внуково», - отметила представитель JLL.

Эксперты отмечают, что исторический центр столицы - один из наиболее востребованных районов на рынке офисной недвижимости, хотя свободных помещений здесь не так много. Доля предложений качественных офисов класса А и вовсе невелика - всего 6%. Как подчеркнул Александр Удодов, в будущем в «Якиманку 26» планируется привлекать и другие «уникальные концепции, лучшие в своем сегменте, тем самым повышая уникальность объекта».

В последние несколько лет Александр Удодов успешно реализует проекты в самых разных сферах. Например, в Курской области он построил инновационный агрокомплекс полного цикла по выращиванию шампиньонов. «Грибная радуга», начавшая работать летом 2017 года, всего за год стала одним из лидеров своего сегмента рынка. Компания включена в региональные программы по импортозамещению и является драйвером развития экономики региона. На Кубани Александр Удодов инвестировал строительство современного бальнеологического санатория «Термы». Еще одна компания Удодова - VG Cargo, которая обслуживает авиагрузы в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Франкфурт-Хан, так же в лидерах в своем сегменте рынка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Воля старой пародией на Ольгу Бузову
В Калифорнии актеры Голливуда покидают свои дома
Международный коворкинг WeWork открывается в
В Таиланде попавшего в больницу омича не
Первые фото дизайна в новой квартире Евгении
В Таиланде туристы столкнулись с загадочными
Huawei планирует зарегистрировать патент на
Россиянин рассказал о переезде на Украину и
Секс-зависимых людей больше, чем
Учёные разгадали 125-летнюю тайну лечения
Алиана Устиненко (Гобозова) на Сейшелах развивает
Нюша в Instagram рассказала о самочувствии после
Chevrolet в Гуанчжоу привезут новый кроссовер
Британец на картах Google обнаружил плывущий под
Александр Ревва пройдет проверку на детекторе лжи
Google выпустит преемника Nokia 8
В Турции археологи обнаружили древнюю глиняную
СМИ: "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс избил и
Новый Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит тройную
В США тысячи пауков оккупировали трассу
«Дом-2»: Анастасию Ендальцеву опустили на Лобном
Британские политологи объяснили причины ненависти
Xiaomi представила роторную электробритву So
"Кинопоиск" назвал лучшие отечественные фильмы за
Светлана Иванова рассказала о сложностях своей
Звезда «Дома-2» Елизавета Полыгалова ужаснула
Учёные назвали секретом счастливого брака наличие
NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной
Эксперты составили список самых распространенных
Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была
Просмотреть все новости