Павел Воля старой пародией на Ольгу Бузову продвигает новый концерт





Пользователи YouTube уже отметили, что знаменитости часто идут на обман, чтобы пропиариться, выдавая старые работы за что-то новенькое.В колонке «тренды» на хостинге появилось видео, которое содержит в себе пародию на звезду Ольгу Бузову. В информации к ролику указана дата предстоящего концерта резидента и ссылка для заказа билетов на выступление.Подписчики оказались недовольны такой рекламой и желанием Павла «выезжать» на старом контенте. А кто-то был удивлён тому, что старый ролик попал во вкладку «тренды», хотя сам стендапер не пытался сделать что-то новенькое, чтобы прорекламировать себя.Отмечается, что этот ролик был опубликован еще в сентябре прошлого года на RuTube. Подписчики убеждены, что привлечь зрителя теперь видео не способно. Правда, многие полагают, что на популярность и успех Павла Воли это никак не повлияет.Кстати, многие были недовольны тем, что к ролику удаляются комментарии.