Павел Воля старой пародией на Ольгу Бузову продвигает новый концерт
Комик из Comedy Club Павел Воля на видеохостинге показал старое видео.
Пользователи YouTube уже отметили, что знаменитости часто идут на обман, чтобы пропиариться, выдавая старые работы за что-то новенькое.
В колонке «тренды» на хостинге появилось видео, которое содержит в себе пародию на звезду Ольгу Бузову. В информации к ролику указана дата предстоящего концерта резидента и ссылка для заказа билетов на выступление.
Подписчики оказались недовольны такой рекламой и желанием Павла «выезжать» на старом контенте. А кто-то был удивлён тому, что старый ролик попал во вкладку «тренды», хотя сам стендапер не пытался сделать что-то новенькое, чтобы прорекламировать себя.
Отмечается, что этот ролик был опубликован еще в сентябре прошлого года на RuTube. Подписчики убеждены, что привлечь зрителя теперь видео не способно. Правда, многие полагают, что на популярность и успех Павла Воли это никак не повлияет.
Кстати, многие были недовольны тем, что к ролику удаляются комментарии.
Пользователи YouTube уже отметили, что знаменитости часто идут на обман, чтобы пропиариться, выдавая старые работы за что-то новенькое.
В колонке «тренды» на хостинге появилось видео, которое содержит в себе пародию на звезду Ольгу Бузову. В информации к ролику указана дата предстоящего концерта резидента и ссылка для заказа билетов на выступление.
Подписчики оказались недовольны такой рекламой и желанием Павла «выезжать» на старом контенте. А кто-то был удивлён тому, что старый ролик попал во вкладку «тренды», хотя сам стендапер не пытался сделать что-то новенькое, чтобы прорекламировать себя.
Отмечается, что этот ролик был опубликован еще в сентябре прошлого года на RuTube. Подписчики убеждены, что привлечь зрителя теперь видео не способно. Правда, многие полагают, что на популярность и успех Павла Воли это никак не повлияет.
Кстати, многие были недовольны тем, что к ролику удаляются комментарии.