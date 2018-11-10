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Индийская женщина 20 лет прожила в озере из-за редкой болезни

Индийская женщина Патаруни Гош из Западной Бенгалии 20 лет прожила в озере, так как страдает от редкой болезни. Из-за постоянных водных процедур сельчанка стала есть всего несколько раз в месяц.
Индийская женщина 20 лет прожила в озере из-за редкой болезни

Западные журналисты отправились в небольшое поселение в Индии, чтобы снять сюжет о женщине, ведущей образ жизни русалки с 1998 года. 65-летняя Гош ежедневно до захода солнца плавает в озере, приходя туда с рассветом. В лучшем случае индианка находится в водоёме 12-14 часов. Затем она занимается домашним хозяйством и ложится спать.

Иногда болезнь заставляет Гош сидеть в озере круглые сутки. Когда женщина стала вести такой образ жизни постоянно, её аппетит стал снижаться до того, что для насыщение ей требуется всего несколько приёмов пищи в месяц. Индианка съедает рис и овощи, отказывая себе в калорийной еде.

Родственники Гош скрашивают её одиночество, навещая и развлекая, пока та купается в водоёме. Однако семья боится, что когда-то женщина окончательно превратится в русалку. При этом можно на всех основаниях предположить у больной редкое генетическое заболевание, связанное с воспалением кожного покрова.

Гош не переносил солнца, поэтому лишь прохладная вода спасает её от болей. На полноценное лечение у селянки нет средств, поэтому журналисты надеются собрать деньги, рассказав людям историю "русалки".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:32

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