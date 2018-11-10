Первые фото дизайна в новой квартире Евгении Феофилактовой

«Дизайн квартиры полностью соответствует моему вкусу!» - заявляет Женя.

«Здесь очень хорошо сочетаются роскошные материалы, мебель Fendi Casa, ковры ручной работы, сделанные на заказ во Флоренции» - рассказывает Евгения Феофилактова.





Не секрет, что не так давно Евгения сделала весьма выгодную покупку. Сейчас бывшая супруга Антона Гусева является владелицей двух недвижимостей в Москве, которые располагаются друг от друга сравнительно недалеко.Как оказалось, экс-звезда «Дома-2» подошла довольно серьезно к вопросу не только о выборе жилья в столице, но и к ремонту. В итоге Евгении все-таки удалось воплотить в жизнь все задуманное.По словам Феофилактовой, заработать на недвижимость в Москве ей было очень непросто, однако она очень старалась. У Жени есть собственный магазин одежды под названием «GUSEVY», где блондинка проводит почти все свое время. Известно, что длинноволосая красавица никогда не пренебрегала работой, поэтому в некоторые дни девушку даже можно увидеть за прилавком.На сегодняшний день в одной из квартир Евгении идет грандиозный ремонт, однако в Сети уже появился окончательный вариант работ. Как и следовало ожидать, в жилище Феофилактовой будет не только очень модно и стильно, но и изыскано и богато.По словам бывшей участницы «Дома-2», дизайнер, к которому она обратилась, сотворила пространство, отражающее в полном объеме ее характер. Интерьер в квартире Евгении соответствует последним модным тенденциям.Как выяснилось, за помощью в дизайнерском оформлении новых апартаментов Женя обратилась к Екатерине Частной – дизайнеру Миланской школы, которой удалось полностью воплотить в реальность все пожелания своей звездной клиентки.На сегодняшний день Евгения Феофилактова ждет того дня, когда закончится ремонт в одной из ее недвижимостей и она сможет в компании любимого сына Даниэля переехать жить в нее. Сейчас же звезда «Дома-2» проживает в загородном доме своего нового возлюбленного.