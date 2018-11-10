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В Калифорнии актеры Голливуда покидают свои дома из-за пожара

Известные голливудские актеры оказались в числе людей, которых эвакуируют из-за пожара в округе Вентура (Калифорния). Позже телеведущая Ким Кардашьян, певица, актриса Шер и другие расскажут в Twitter о своих впечатлениях.
В Калифорнии актеры Голливуда покидают свои дома из-за пожара

Как известно, природный лесной пожар набирает обороты, на сегодняшний день он сжег 4000 Га. Местные власти объявили о ЧС и отдали распоряжение эвакуировать 200000 жителей округов Вентура и Лос-Анжелес, а также города Малибу. Дома многих звезд шоу-бизнеса также пострадали, и они были вынуждены их покинуть. Более 3000 сотрудников пожарной службы пытаются сдержать распространение огня, но безуспешно.
В своем блоге Twitter американская певица Леди Гага написала, что ей пришлось уехать еще в прошлую пятницу с самого утра. Ким Кардашьян призналась, что ее дом пожарные успели спасти, а Шер в свою очередь рассказала, что переживает о своем жилище, но сделать ничего не может. Актриса Алиса Милано и американская певица Игги Азалия также написали посты в соцсети о своем беспокойстве за дома.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:16

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