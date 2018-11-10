Александр Ревва решил кардинально сменить образ и сбрил волосы

[b]Александр Ревва решил кардинально сменить имидж и сбрил волосы. В Instagram артист поделился с публикой видео, в котором подробно рассказал об этом событии.[b]Подписчики звезды написали в комментариях к видеоролику, что Ревва и с головой без волос выглядит отлично. Некоторые поклонники артиста отмечают схожесть образа с Дмитрием Нагиевым.Данная публикация молниеносно стала популярной и набрала больше 60 тысяч просмотров всего за 30 минут.