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Александр Ревва решил кардинально сменить образ и сбрил волосы

[b]Александр Ревва решил кардинально сменить имидж и сбрил волосы. В Instagram артист поделился с публикой видео, в котором подробно рассказал об этом событии.[b]
Александр Ревва решил кардинально сменить образ и сбрил волосы

Подписчики звезды написали в комментариях к видеоролику, что Ревва и с головой без волос выглядит отлично. Некоторые поклонники артиста отмечают схожесть образа с Дмитрием Нагиевым.

Данная публикация молниеносно стала популярной и набрала больше 60 тысяч просмотров всего за 30 минут.



 
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ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 13:46

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