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Алиана Устиненко (Гобозова) на Сейшелах развивает свой творческий потенциал

Бывшая супруга Александра Гобозова вплотную занялась своей музыкальной карьерой.

На днях Алиана Устиненко (Гобозова) опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, которым очень обрадовала преданных поклонников. Оказывается, что молодая мамочка принялась активно развивать свой творческий потенциал.

Алиана Устиненко (Гобозова) на Сейшелах развивает свой творческий потенциал

По словам Алианы, на днях она записала новую песню под названием «На острове Любви». Брюнетка уверена, что эта новость радует и восхищает не только ее саму, но и фанатов, которые следят за ее личной жизнью на протяжении уже нескольких лет.

Как выяснилось, на данный момент Устиненко на Сейшельских островах снимает свой первый видеоклип. Так как экс–возлюбленная Александра Гобозова считает себя достаточно творческой личностью, ей очень нравится все, что связано с этим.

«Сегодня прошел первый съемочный день. Успела пораниться на камнях. Но красота требует жертв» - заявила Алиана Устиненко (Гобозова) своим подписчикам.

Также молодая мамочка посоветовала в свежем посте всем своим поклонникам смотреть новые выпуски реалити-шоу «Дом-2», так как в эфирах их ожидает много чего интересного, да и все подробности творческого процесса будут обязательно раскрыты.

Алиана Устиненко (Гобозова) на Сейшелах развивает свой творческий потенциал

По словам Алианы, она очень сильно старается сейчас и вложила в песню и клип всю свою душу, несмотря даже на то, что на данный момент в ее жизни она переживает не лучшие моменты. В конце своего поста Устиненко поинтересовалась у подписчиков, ждут ли они официального представления песни «На острове Любви», и хотят ли увидеть клип.

«Кого хотели бы видеть в моем клипе?» - поинтересовалась участница «Дома-2» у интернет-пользователей.

К слову, многие отреагировали на свежий пост Алианы Устиненко (Гобозовой). Один за другим фолловеры принялись заявлять, что очень счастливы за молодую мамочку и за то, что девушка все-таки решилась воплотить в жизнь свои давнишние мечты.

«Какая же ты умничка! Правильно делаешь, что не опускаешь руки несмотря ни на что! Самый важный человечек в твоей жизни уже есть и это главное сейчас! Старайся для себя и него!» - написала одна из поклонниц экс-супруги Александра Гобозова под постом девушки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:33

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