Россиянин рассказал о переезде на Украину и сравнил жителей двух стран
В Сети набирает популярность пост одного из пользователей, в котором он рассказал о своем переезде на Украину. Молодой человек сравнил жителей двух стран и отметил, что украинцы кардинально отличаются от россиян, несмотря на близость наций.
Пользователь указал на различие менталитета двух народов. Украинцы показались ему более открытыми. Также он отметил, что в украинских магазинах продукты стоят гораздо дешевле. Это же касается и стоимости коммунальных услуг. Однако автомобили и топливо на Украине гораздо дороже. В тоже время, следует учитывать и разницу в зарплатах, из-за чего наблюдается кардинальное различие в ценах.
Парень написал, что боялся встретиться со злобой и агрессией, но этого не произошло. Особенно он опасался преследований за русский язык, но украинцы к нему хорошо относятся и никто не бросался с кулаками,услышав русскую речь.
«Слово и дело» подчеркивает, что после двух лет жизни в Киеве россиянин понял, что больше всего местные жители ценят уважение к своей Родине. Этим проникся и сам пользователь, у которого здесь появилось много друзей.
Сперва мужчина не предполагал, что так сильно полюбит Украину. Не омрачает его даже то, что в стране есть много минусов. Главные из них — низкая зарплата и пенсия. Также ему не нравится качество дорог, которые, по его словам, никто не ремонтирует. В завершение пользователь отметил, что доволен жизнью на Украине, несмотря на все негативные моменты.
Пользователь указал на различие менталитета двух народов. Украинцы показались ему более открытыми. Также он отметил, что в украинских магазинах продукты стоят гораздо дешевле. Это же касается и стоимости коммунальных услуг. Однако автомобили и топливо на Украине гораздо дороже. В тоже время, следует учитывать и разницу в зарплатах, из-за чего наблюдается кардинальное различие в ценах.
Парень написал, что боялся встретиться со злобой и агрессией, но этого не произошло. Особенно он опасался преследований за русский язык, но украинцы к нему хорошо относятся и никто не бросался с кулаками,услышав русскую речь.
«Слово и дело» подчеркивает, что после двух лет жизни в Киеве россиянин понял, что больше всего местные жители ценят уважение к своей Родине. Этим проникся и сам пользователь, у которого здесь появилось много друзей.
Сперва мужчина не предполагал, что так сильно полюбит Украину. Не омрачает его даже то, что в стране есть много минусов. Главные из них — низкая зарплата и пенсия. Также ему не нравится качество дорог, которые, по его словам, никто не ремонтирует. В завершение пользователь отметил, что доволен жизнью на Украине, несмотря на все негативные моменты.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:53