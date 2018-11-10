Нюша в Instagram рассказала о самочувствии после родов
Известная певица Нюша 4 дня назад родила на свет дочь. В своем аккаунте Instagram она рассказала читателям, как чувствует себя сейчас. В комментариях поклонники не смогли скрыть восторг.
Четыре дня назад у певицы Нюши и ее супруга президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова на свет появилась дочь, имя девочки пока неизвестно. Артистка опубликовала пост, под которым сообщила нетерпеливым поклонникам, что с ними все хорошо, и сейчас они отдыхают. «Это просто волшебное время» - подытожила Нюша. Роды прошли в одной из клиник Майами, супруг находился рядом и поддерживал избранницу. А позднее в своем Instagram написал, что ни один мужчина не сможет справиться со сложностями, которые испытывают их женщины при родах. И убедился еще больше, что их нужно носить на руках и беречь.
Поклонники певицы стали поздравлять молодую маму с днем рождения дочери. Многие все же ждут, когда кумир объявит имя новорожденной.
Четыре дня назад у певицы Нюши и ее супруга президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова на свет появилась дочь, имя девочки пока неизвестно. Артистка опубликовала пост, под которым сообщила нетерпеливым поклонникам, что с ними все хорошо, и сейчас они отдыхают. «Это просто волшебное время» - подытожила Нюша. Роды прошли в одной из клиник Майами, супруг находился рядом и поддерживал избранницу. А позднее в своем Instagram написал, что ни один мужчина не сможет справиться со сложностями, которые испытывают их женщины при родах. И убедился еще больше, что их нужно носить на руках и беречь.
Поклонники певицы стали поздравлять молодую маму с днем рождения дочери. Многие все же ждут, когда кумир объявит имя новорожденной.