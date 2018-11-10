Секс-зависимых людей больше, чем предполагалось-Учёные





Эксперты считают, что 10% мужчин и 7% женщин от общего числа ежедневно пытаются избавиться от назойливых мыслей о сексе. Занятие сексом играет важную роль в жизни человека, но постоянные мысли об этом причиняют неудобства, так как навязчивое желание мешает и отвлекает. Людям, которых "преследуют" мысли интимного характера, постоянно приходится бороться с возникающим сексуальным желанием.Сексологи говорят о том, что такая "озабоченность" обусловлена такими факторами: открытый доступ к получению информации о сексе в интернете, возможность получения сексуального опыта до брака, а также законность однополых отношений.Психиатр Джанна Дикенсон из Миннесоты говорит о том, что сексуальная зависимость является растущей, но до сих пор не признана эпидемией.