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Секс-зависимых людей больше, чем предполагалось-Учёные

Учёные провели исследование и пришли к выводу о том, что секс-зависимых людей намного больше, чем предполагалось ранее. Издание Daily Mail поделилось такой информацией с общественностью.
Секс-зависимых людей больше, чем предполагалось-Учёные

Эксперты считают, что 10% мужчин и 7% женщин от общего числа ежедневно пытаются избавиться от назойливых мыслей о сексе. Занятие сексом играет важную роль в жизни человека, но постоянные мысли об этом причиняют неудобства, так как навязчивое желание мешает и отвлекает. Людям, которых "преследуют" мысли интимного характера, постоянно приходится бороться с возникающим сексуальным желанием.

Сексологи говорят о том, что такая "озабоченность" обусловлена такими факторами: открытый доступ к получению информации о сексе в интернете, возможность получения сексуального опыта до брака, а также законность однополых отношений.

Психиатр Джанна Дикенсон из Миннесоты говорит о том, что сексуальная зависимость является растущей, но до сих пор не признана эпидемией.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 12:46

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