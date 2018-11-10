Учёные разгадали 125-летнюю тайну лечения эпилепсии





Команда Харальда Сонтхаймера из Университета Вирджинии опубликовала в Nature Communications работу, объясняющую возникновение симптомов эпилепсии в результате растворения клеток, моделирующих электрические импульсы нервной системы. Эксперименты проводились на мышах, болеющих глиобластомой, раком мозга.Вырабатываемый опухолью глутамат, чтобы освободить себе место, убивает соседние здоровые клетки. Также выделяется фермент, который растворяет внеклеточный матрикс, что держит клетки мозга на своих местах. Это же вещество атакует обёрнутые вокруг нейронов перинейрональные сети, необходимые для обмена сообщениями и сохранения электрического заряда.Даже если сами нейронные связи остаются нетронутыми, под влиянием фермента начинаются эпилептические судороги. Помимо рака, болезнь может вызвать инфекция или травмы головы.Если учёным удастся использовать полученную Сонтхаймером информацию в лечении пациентов, 125-летнюю тайну медицины можно будет считать раскрытой. Отметим, что 50 млн больных в мире имеют диагноз эпилепсии, и третья часть пациентов невосприимчива к имеющимся процедурам против данного заболевания мозга.