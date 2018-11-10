АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Учёные разгадали 125-летнюю тайну лечения эпилепсии

Учёные приблизились к разгадке 125-летней тайны лечения эпилепсии у людей. Приступы судорог связаны с разрушением перинейрональных сетей вокруг нейронов мозга.
Учёные разгадали 125-летнюю тайну лечения эпилепсии

Команда Харальда Сонтхаймера из Университета Вирджинии опубликовала в Nature Communications работу, объясняющую возникновение симптомов эпилепсии в результате растворения клеток, моделирующих электрические импульсы нервной системы. Эксперименты проводились на мышах, болеющих глиобластомой, раком мозга.

Вырабатываемый опухолью глутамат, чтобы освободить себе место, убивает соседние здоровые клетки. Также выделяется фермент, который растворяет внеклеточный матрикс, что держит клетки мозга на своих местах. Это же вещество атакует обёрнутые вокруг нейронов перинейрональные сети, необходимые для обмена сообщениями и сохранения электрического заряда.

Даже если сами нейронные связи остаются нетронутыми, под влиянием фермента начинаются эпилептические судороги. Помимо рака, болезнь может вызвать инфекция или травмы головы.

Если учёным удастся использовать полученную Сонтхаймером информацию в лечении пациентов, 125-летнюю тайну медицины можно будет считать раскрытой. Отметим, что 50 млн больных в мире имеют диагноз эпилепсии, и третья часть пациентов невосприимчива к имеющимся процедурам против данного заболевания мозга.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Воля старой пародией на Ольгу Бузову
В Калифорнии актеры Голливуда покидают свои дома
Международный коворкинг WeWork открывается в
В Таиланде попавшего в больницу омича не
Первые фото дизайна в новой квартире Евгении
В Таиланде туристы столкнулись с загадочными
Huawei планирует зарегистрировать патент на
Россиянин рассказал о переезде на Украину и
Секс-зависимых людей больше, чем
Учёные разгадали 125-летнюю тайну лечения
Алиана Устиненко (Гобозова) на Сейшелах развивает
Нюша в Instagram рассказала о самочувствии после
Chevrolet в Гуанчжоу привезут новый кроссовер
Британец на картах Google обнаружил плывущий под
Александр Ревва пройдет проверку на детекторе лжи
Google выпустит преемника Nokia 8
В Турции археологи обнаружили древнюю глиняную
СМИ: "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс избил и
Новый Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит тройную
В США тысячи пауков оккупировали трассу
«Дом-2»: Анастасию Ендальцеву опустили на Лобном
Британские политологи объяснили причины ненависти
Xiaomi представила роторную электробритву So
"Кинопоиск" назвал лучшие отечественные фильмы за
Светлана Иванова рассказала о сложностях своей
Звезда «Дома-2» Елизавета Полыгалова ужаснула
Учёные назвали секретом счастливого брака наличие
NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной
Эксперты составили список самых распространенных
Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была
Просмотреть все новости