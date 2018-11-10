Британец на картах Google обнаружил плывущий под водой самолет
Пользователи сетей активно обсуждают видео, опубликованное жителем Великобритании. На картах Google во время просмотра побережья Эдинбурга мужчина обнаружил плывущий под водой самолет.
Сначала британец не поверил своим глазам, после чего решил просмотреть информацию об аварии воздушного транспорта в этом месте. Сотрудники полиции не смогли найти документов, связанных с предполагаемой трагедией, однако детали расследования до сих пор остаются неизвестны.
Некоторые пользователи считают, что такое изображение появилось из-за накладок фото друг на друга. Возможно, самолет действительно пролетал над Шотландией, а после совмещения сюжета возник его “фантом”.
Сначала британец не поверил своим глазам, после чего решил просмотреть информацию об аварии воздушного транспорта в этом месте. Сотрудники полиции не смогли найти документов, связанных с предполагаемой трагедией, однако детали расследования до сих пор остаются неизвестны.
Некоторые пользователи считают, что такое изображение появилось из-за накладок фото друг на друга. Возможно, самолет действительно пролетал над Шотландией, а после совмещения сюжета возник его “фантом”.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:16