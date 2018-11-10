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Британец на картах Google обнаружил плывущий под водой самолет

Пользователи сетей активно обсуждают видео, опубликованное жителем Великобритании. На картах Google во время просмотра побережья Эдинбурга мужчина обнаружил плывущий под водой самолет.
Британец на картах Google обнаружил плывущий под водой самолет

Сначала британец не поверил своим глазам, после чего решил просмотреть информацию об аварии воздушного транспорта в этом месте. Сотрудники полиции не смогли найти документов, связанных с предполагаемой трагедией, однако детали расследования до сих пор остаются неизвестны.

Некоторые пользователи считают, что такое изображение появилось из-за накладок фото друг на друга. Возможно, самолет действительно пролетал над Шотландией, а после совмещения сюжета возник его “фантом”.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:16

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