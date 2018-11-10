Британец на картах Google обнаружил плывущий под водой самолет





Сначала британец не поверил своим глазам, после чего решил просмотреть информацию об аварии воздушного транспорта в этом месте. Сотрудники полиции не смогли найти документов, связанных с предполагаемой трагедией, однако детали расследования до сих пор остаются неизвестны.Некоторые пользователи считают, что такое изображение появилось из-за накладок фото друг на друга. Возможно, самолет действительно пролетал над Шотландией, а после совмещения сюжета возник его “фантом”.