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Chevrolet в Гуанчжоу привезут новый кроссовер Chevrolet FNR-CarryAll

Американские разработчики Chevrolet планируют в Гуанчжоу привезти новый кроссовер Chevrolet FNR-CarryAll, который ориентирован на китайского потребителя. В интернете недавно распространили первый тизер новой версии.

Chevrolet в Гуанчжоу привезут новый кроссовер Chevrolet FNR-CarryAll


В рамках автосалона покажут паркетник Chevrolet FNR-CarryAll. Авто является переработкой внедорожника Chevrolet Blazer. На тизере, который попал в интернет, фигурирует шильдик RS. Это говорит о мощном транспортном средстве. Новый Chevrolet Blazer в Соединённых Штатах представили весной текущего года. Chevrolet Blazer под капотом размещает бензиновые силовые агрегаты на 2,5 и 3,6 литра.

Двигатель способен генерировать 194 и 309 лошадиных сил. Силовые параметры новой версии в КНР будут не такими впечатляющими. Китайцам предлагается авто с мотором, имеющим более скромный объем. Новинка на авторынок США выйдет в начале будущего года. До китайских дилеров новая машина доберется в 3 квартале 2019 года. Пока стоимость автомобиля засекречена.

В Сети ранее был опубликован снимок новой версии Nissan Almera в кузове седан. Модель недавно выпустили с конвейера.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:27

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