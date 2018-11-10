Google выпустит преемника Nokia 8
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщают, что разработчики компании Google выпустят преемника Nokia 8. Новое устройство будет разработано совместно с HMD Global, которой принадлежит бренд.
Разработчики Google создадут пользовательский интерфейс для нового смартфона. По мнению экспертов, преемник Nokia 8 практически не будет от него отличаться визуально, однако получит актуальные технические характеристики. Когда именно будет представлен новый гаджет -не сообщается.
Актуальная модель Nokia 8 работает на базе процессора Snapdragon последнего поколения и оснащена чипом оперативной памяти объемом 8 гигабайт. Стоимость устройства составляет 48 тысяч рублей.
Разработчики Google создадут пользовательский интерфейс для нового смартфона. По мнению экспертов, преемник Nokia 8 практически не будет от него отличаться визуально, однако получит актуальные технические характеристики. Когда именно будет представлен новый гаджет -не сообщается.
Актуальная модель Nokia 8 работает на базе процессора Snapdragon последнего поколения и оснащена чипом оперативной памяти объемом 8 гигабайт. Стоимость устройства составляет 48 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:03