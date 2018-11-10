«Дом-2»: Анастасию Ендальцеву опустили на Лобном месте

«Горловская, какая же ты вумничка! Пинчук, конечно, разочаровывает в последнее время, но ты тоже, как и Ира, оказывается умная девчонка, по отношению к Ендальцевой! Гнать ее нужно веником из проекта!», «Ирка, смелая ты оказывается! Правильно, так с такими и надо!», «Когда это все прекратят уже показывать? Какой пример эта Ендальцева может подать молоденьким девушкам? А подросткам парням? Ужасс!» - продолжают телезрители комментировать видеоролик, на котором Анастасию Ендальцеву опускает ее соперница.





Не успела Ендальцева обрадоваться тому, что на реалити-шоу «Дом-2» появился новенький участник Арман, как тут же получила щелчком по носу. Причем, сама Анастасия к этому не было уж точно готова.И вот пока Настя вовсю продолжает строить на Сейшельских островах планы на новоиспеченного воздыхателя и с нетерпением ждет возвращения на Поляну, сам Арман переключил свое внимание на Ирину Горловскую. Новенький участник не только заявил, что девушка ему очень симпатична, но и даже устроил новой избраннице романтическое свидание, что, конечно же, очень задело Ендальцеву.Как бы там ни было, но Анастасия постаралась сдержать свою обиду и эмоции. Во время Лобного места Ендальцева удержалась от прямого унижения и насмешек и только подчеркнула, что Ирине на данный момент не хватает мужества заявить о том, что она на самом деле влюблена в Армана. Также участница «Острова любви» добавила, что попытки Горловской примерить на себя «картонную корону» не могут не веселить.Нужно сказать, что Ирина тоже не осталась в долгу. В отличие от Анастасии Ендальцевой, Горловская была немногословна и обошлась только тем, что продемонстрировала, как именно ее конкурентка проявляет себя на реалити-шоу «Дом-2», прилюдно намекнув на ее легкодоступность.Так как видеоролик содержит некорректный материал, наш портал его не может разместить. Впрочем, это не мешает интернет-пользователям его обсуждать. Сейчас фолловеры практически в один голос заявляют, что поддерживают действия Ирины Горловской и просят избавить их от Анастасии Ендальцевой.