СМИ: "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс избил и ограбил москвича в баре





По информации нескольких авторитетных ресурсов, исполнитель камерунского происхождения устроил потасовку в столичном заведении посреди ночи. В бар Нарцисс направился со своим знакомым, и сначала они спокойно выпивали. Затем под действием алкоголя певец затеял драку, ударив оппонента пивной кружкой по лицу.Насколько сильно травмирован пострадавший, не сообщается. Затем Нарцисс скрылся, забрав с собой чужой телефон. Если знакомый музыканта обратится с заявлением в правоохранительные органы, зачинщика потасовки ждёт обвинение по статье 161 за грабёж.Отметим, что в апреле прошлого года скандал подняла супруга Нарцисса, пожаловавшаяся на избиения со стороны мужа. Женщина упомянула, что достаётся и 11-летней дочери исполнителя, когда та встревает в ссоры родителей.Сам музыкант высказался, что жена всего лишь хочет такими разговорами привлечь к себе внимание, и на самом деле ни на кого руки он не поднимал. Напомним, что известность в России Нарцисс получил благодаря композициям "Шоколадный заяц", "Акунаматата" и "Лето", а также участию в проекте "Фабрика звёзд".