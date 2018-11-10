В США тысячи пауков оккупировали трассу
В США местный житель опубликовал видео, на котором тысячи пауков оккупировали трассу. Инцидент произошел в штате Арканзас.
По словам автора ролика Зака Риггса, огромное количество пауков сидели на сетке, натянутой вдоль шоссе. Членистоногие сидят на ограждениях, кустах, деревьях, дорожных знаках. Также видно много наплетенной ими паутины.
В комментариях к видео многие пользователи отметили, что воплотился в жизнь их самый страшный кошмар. Запись доступна по ссылке.
Отметим, что схожий инцидент произошел в прошлом месяце в Греции в районе озера Вистонида на севере — регион оказался опутан густой паутиной, которую сплели пауки-тетрагнатиды, не представляющие опасности для человека.
По словам автора ролика Зака Риггса, огромное количество пауков сидели на сетке, натянутой вдоль шоссе. Членистоногие сидят на ограждениях, кустах, деревьях, дорожных знаках. Также видно много наплетенной ими паутины.
В комментариях к видео многие пользователи отметили, что воплотился в жизнь их самый страшный кошмар. Запись доступна по ссылке.
Отметим, что схожий инцидент произошел в прошлом месяце в Греции в районе озера Вистонида на севере — регион оказался опутан густой паутиной, которую сплели пауки-тетрагнатиды, не представляющие опасности для человека.
В мире
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:43