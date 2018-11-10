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В Турции археологи обнаружили древнюю глиняную печать

В Турции археологи обнаружили древнюю глиняную печать Исторический артефакт имеет 7 см в поперечнике, а также был создан 8000 лет назад.
В Турции археологи обнаружили древнюю глиняную печать


Зафер Дерин руководил раскопками,которые проводились на территории холмов рядом с Измиром. Найденный артефакт очень заинтересовал археологов своим необычным дизайном и большим размером. Мастера в древности оставляли свои изделия на солнце, чтобы их высушить. Эксперты считают, что такая вещь могла принадлежать человеку, занимающему высокий пост. Об этом свидетельствуют символы, нанесённые на глиняную печать.

По заявлениям учёных, данному артефакту более 8 тысяч лет. Они решили провести новые исследования для более подробного изучения находки.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 12:00

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