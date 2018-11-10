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Британские политологи объяснили причины ненависти Запада к России

Британские политологи Мэттью Элфорд и Ти Джей Коулз в своей книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy объяснили причины ненависти Запада к России. Это связано с тем, что РФ не делает того, что ей говорят.

Британские политологи объяснили причины ненависти Запада к России


Книга представляет собой перечень вопросов Элфорда, на которые отвечает Коулз. По мнению экспертов, в Белом доме пытаются сохранить свою гегемонию, но в Кремле своими действиями мешают господству неолиберального порядка.

По словам Ти Джей Коулза, Великобритания считает Россию врагом с начала прошлого века, а в истории Британии данный период называют «первой холодной войной». Тогда страны вели борьбу за торговые пути и стратегические ресурсы. С приходом большевиков к власти, Российская империя, а позже и СССР, стали представлять идеологическую угрозу. Политологи приводят пример лейбористскую партию, которую Уинстон Черчилль называл прикрытием для большевиков. Также Великобритания впервые применила газовое оружие на территории России, когда поддерживала «белых» во время Гражданской войны.

С развалом Советского Союза и приходом к власти Бориса Ельцина страна начала двигаться в сторону «экономического национализма». Рынки перестали быть свободными и предприятия из США столкнулись с пошлинами. Именно это стало реальной угрозой. Американские власти и в дальнейшем намерены отстаивать идеи свободного рынка.

Коулз также подчеркнул, что американские военные говорили, что сближение Украины с НАТО приведет к аннексии Крыма и на данный момент Москва не «внезапно нападает» на Киев, а отвечает действиям военного блока. В завершение эксперты подчеркнули, что западные государства не столько боятся военной мощи России и Китая, а им не нравится «экономический национализм» и развитие данных стран.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:32

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