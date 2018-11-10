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"Кинопоиск" назвал лучшие отечественные фильмы за последние 15 лет

Ресурсом "Кинопоиск" названы лучшие отечественные фильмы за прошедшие 15 лет. Также российские зрители выбрали лучших актёров, режиссёров, героев и сериалы.
"Кинопоиск" назвал лучшие отечественные фильмы за последние 15 лет

В честь 15 лет со дня запуска "Кинопоиска" на официальной странице во "ВКонтакте" ресурса состоялось масштабное голосование, где своё мнение высказали больше 79 тысяч россиян. Любителям кино предложили назвать лучшие отечественные фильмы и сериалы за минувшие годы. Также пользователи назвали самых выдающихся актёров и режиссёров России за последнее время.

Первое место рейтинга досталось фильму "Дурак" авторства Юрия Быкова, который в своё время снискал одобрение как зрителя, так и критиков. За режиссёром картины также признали наибольший вклад в кинематограф за 15 лет.

Номинацию "Профессионал" за лучшего актёра единодушно отдали Константину Хабенскому, герой которого из ленты "Ночной дозор" стал узнаваем и любим целым поколением. Из актрис зрители выделили Ирину Горбачёву, которая не так давно отошла от театральной карьеры к кинематографу.

Снялась артистка в таких кассовых фильмах, как "Тренер" и "Я худею". Самым легендарным российским сериалом за 15 лет стала "Бригада" Алексея Сидорова, новый сезон которой ждут больше, чем любые другие проекты.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:16

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