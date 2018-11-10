Xiaomi представила роторную электробритву So White 3D Intelligent Control Razor за $11
Xiaomi представила роторную электробритву So White 3D Intelligent Control Razor. Устройство стоит 11 долларов.
Новое устройство оснащается тремя подвижными головками. Они подстраиваются под лицо пользователя. Имеет место выдвижной триммер. В свою очередь режущие расходные материалы (сеточки, ножи) выполнены из японской качественной нержавеющей стали. Электробритва версии So White 3D Intelligent является подходящей для влажного, а также сухого бритья. Корпус бритвы соответствует имеющемуся описанию степени защиты IPX7. В данном случае можно осуществлять промывание электробритвы под струей воды.
Бритва имеет два скоростных режима. Аккумуляторная батарея позволяет функционировать до 60 минут. Полная зарядка модели осуществляется за 1,5 часа. Пользоваться бритвой можно также в процессе зарядки. Устройство стоит 11 долларов. Реализации новинки So White 3D Intelligent Control Razor должны начаться 21 декабря.
Стоит отметить, что в Сети на днях появились данные про новый неизвестный смартфон TA-1136 от компании HMD Global.
Новое устройство оснащается тремя подвижными головками. Они подстраиваются под лицо пользователя. Имеет место выдвижной триммер. В свою очередь режущие расходные материалы (сеточки, ножи) выполнены из японской качественной нержавеющей стали. Электробритва версии So White 3D Intelligent является подходящей для влажного, а также сухого бритья. Корпус бритвы соответствует имеющемуся описанию степени защиты IPX7. В данном случае можно осуществлять промывание электробритвы под струей воды.
Бритва имеет два скоростных режима. Аккумуляторная батарея позволяет функционировать до 60 минут. Полная зарядка модели осуществляется за 1,5 часа. Пользоваться бритвой можно также в процессе зарядки. Устройство стоит 11 долларов. Реализации новинки So White 3D Intelligent Control Razor должны начаться 21 декабря.
Стоит отметить, что в Сети на днях появились данные про новый неизвестный смартфон TA-1136 от компании HMD Global.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:25