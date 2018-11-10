АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Xiaomi представила роторную электробритву So White 3D Intelligent Control Razor за $11

Xiaomi представила роторную электробритву So White 3D Intelligent Control Razor. Устройство стоит 11 долларов.

Xiaomi представила роторную электробритву So White 3D Intelligent Control Razor за $11


Новое устройство оснащается тремя подвижными головками. Они подстраиваются под лицо пользователя. Имеет место выдвижной триммер. В свою очередь режущие расходные материалы (сеточки, ножи) выполнены из японской качественной нержавеющей стали. Электробритва версии So White 3D Intelligent является подходящей для влажного, а также сухого бритья. Корпус бритвы соответствует имеющемуся описанию степени защиты IPX7. В данном случае можно осуществлять промывание электробритвы под струей воды.

Бритва имеет два скоростных режима. Аккумуляторная батарея позволяет функционировать до 60 минут. Полная зарядка модели осуществляется за 1,5 часа. Пользоваться бритвой можно также в процессе зарядки. Устройство стоит 11 долларов. Реализации новинки So White 3D Intelligent Control Razor должны начаться 21 декабря.

Стоит отметить, что в Сети на днях появились данные про новый неизвестный смартфон TA-1136 от компании HMD Global.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США тысячи пауков оккупировали трассу
«Дом-2»: Анастасию Ендальцеву опустили на Лобном
Британские политологи объяснили причины ненависти
Xiaomi представила роторную электробритву So
"Кинопоиск" назвал лучшие отечественные фильмы за
Светлана Иванова рассказала о сложностях своей
Звезда «Дома-2» Елизавета Полыгалова ужаснула
Учёные назвали секретом счастливого брака наличие
NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной
Эксперты составили список самых распространенных
Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была
В Петербурге загорелся гипермаркет “Лента”
Минеральная вода может принести вред здоровью
Названы 10 привычек, которые позволят человеку
Максим Матвеев показал поклонникам идеальный торс
Из московского магазина Apple похитили 32 айфона
В Apple потвердили проблемы с iPhone X и MacBook
Анастасия Волочкова считает детей своими
Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался,
Зрительный контакт поможет избежать лжи - Ученые
Редкую серебристую лису заметили в английском
Ольга Бузова во время танцевального флешмоба
Ученые обнаружили новый тип вулканического пепла
Валерий Меладзе опубликовал совместное фото с
Ученые: Употребление ананаса поможет уменьшить
Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь
Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу
София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко
Александр Степанов (рэпер ST) публично
Леди Гага примерила платье пастельного цвета и
Просмотреть все новости