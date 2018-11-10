Звезда «Дома-2» Елизавета Полыгалова ужаснула нынешним внешним видом

«Мама дорогая…это что вообще с тобой? Лиза прекращай издеваться над своей внешностью! Ужас какой-то!», «Полыгалова, ты, что с ума сошла? Посмотри на себя в зеркало! Это же жесть!», «Мерзко смотреть на тебя сейчас! На «Доме-2» ты такой красоткой была, а сейчас.. Не ожидала, что ты вот в Это превратишься! Тебе тут уже 40+ как будто бы » - пишут фолловеры под свежим фото Елизаветы Полыгаловой.

Как известно, подписчиков Елизаветы далеко не в первый раз шокируют ее снимки. Хотя, до недавнего времени, во времена, когда Полыгалова являлась полноправной участницей реалити-шоу, блондинку считали красоткой. Впрочем, то, что случилось с Лизой сейчас, не просто удивляет, но и ужасает.Нужно сказать, что Елизавета Полыгалова никогда не скрывала от преданных поклонников, что безумно любит заниматься в спортзале. Вероятно, что именно поэтому, после телестройки «Дом-2» девушка решила сделать спорт своим основным заработком.В итоге сейчас Лиза только то и делает, что каждый день посещает тренировки, придерживается исключительно здорового питания и время от времени выступает на различных соревнованиях.Как оказалось, именно со спортивной карьерой многие телезрители связывают то, как Елизавета Полыгалова выглядит сегодня, ведь невооруженным взглядом видно, что девушка сильно и невероятно резко подурнела. А свежие фотографии бывшей участницы «Дома-2» стали лишним тому подтверждением.На снимке, который Лиза опубликовала на днях у себя на страничке в Instagram, видно не только каждую мышцу девушки, но и ее вены на теле, что смотрится весьма отвратительно. Более того, сброшенные несколько килограмм Полыгаловой, не отразились на ее лице положительно, ведь сейчас, по мнению многих пользователей социальной сети, блондинка выглядит на «40+».