Учёные назвали секретом счастливого брака наличие одного сексуального партнёра в течение жизни





Мужчины и женщины, занимающиеся сексом исключительно со своим супругом, в большинстве случаев (7%) бывают счастливы в семье.Более низкий уровень благополучия наблюдается у тех, кто вступал в интимные отношения до брака. Американский институт исследования семьи свидетельствует о том, что верность является главной составляющей счастья в семье. Также отсутствия сексуального партнёра до брака является главным критерием того, что в семье в последующие годы сожительства будет наблюдаться благополучие пары.По данным социального опроса, проведённого специалистами в США, были сделаны следующие выводы о показателях благополучия в семье:1. 64 % женщин с одним половым партнёром считают свой брак счастливым.2. Всего 60 % женщин, которые имели отношения с двумя сексуальными партнёрами, были счастливы со своим мужем.Самый низкий уровень благополучия в семье оказался у той группы людей, которые до брака имели большее количество половых партнёров.