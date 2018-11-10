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Учёные назвали секретом счастливого брака наличие одного сексуального партнёра в течение жизни

Секрет счастливого брака заключается в наличии одного сексуального партнёра в течение жизни. К такому выводу пришли учёные из Университета Юты, проводившие исследования семьи.
Учёные назвали секретом счастливого брака наличие одного сексуального партнёра в течение жизни


Мужчины и женщины, занимающиеся сексом исключительно со своим супругом, в большинстве случаев (7%) бывают счастливы в семье.
Более низкий уровень благополучия наблюдается у тех, кто вступал в интимные отношения до брака. Американский институт исследования семьи свидетельствует о том, что верность является главной составляющей счастья в семье. Также отсутствия сексуального партнёра до брака является главным критерием того, что в семье в последующие годы сожительства будет наблюдаться благополучие пары.

По данным социального опроса, проведённого специалистами в США, были сделаны следующие выводы о показателях благополучия в семье:
1. 64 % женщин с одним половым партнёром считают свой брак счастливым.
2. Всего 60 % женщин, которые имели отношения с двумя сексуальными партнёрами, были счастливы со своим мужем.

Самый низкий уровень благополучия в семье оказался у той группы людей, которые до брака имели большее количество половых партнёров.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 11:00

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