АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Светлана Иванова рассказала о сложностях своей профессии в Instagram

Известная российская актриса Светлана Иванова рассказала в своем блоге Instagram о сложностях своей профессии. На съемочной площадке кинофильма «Аванпост» у артистки появился синяк под глазом и пострадал нос.
Светлана Иванова рассказала о сложностях своей профессии в Instagram

У актрисы Светланы Ивановой и кинорежиссера Джаника Файзиева в мае этого года родилась дочка, а позже он сделал возлюбленной предложение выйти за него замуж. Однако звезда сидеть дома не стала, а практически сразу вышла на работу. Сейчас она трудится на съемочной площадке фильма «Аванпост» и делится впечатлениями о процессе со своими подписчиками в Instagram. В одном из последних постов, актриса решила рассказать об обратной стороне медали. Иванова опубликовала снимок, где запечатлена с макияжем и идеальной прической, а ниже в комментариях отметила, что в жизни актера так бывает не всегда. Ей приходится работать даже в ночное время суток, а грязь под ногтями не удается отмыть еще с прошлой смены. А сегодня со съемочной площадки она вышла с разбитым носом и фингалом под глазом. «Но я, пожалуй, ужасно довольна, вот что!» - подытожила актриса.

Читатели ее блога поддержали кумира, отметив, что все киноленты с ее участием их любимые, а значит, «жертвы» не напрасны. Сложности в работе не единственное, чем делится Светлана Иванова со своими почитателями, публикуя снимки с семейных путешествий. Например, недавно она показала фотографию из Иерусалима, где со своей старшей дочерью Полиной стоит в месте силы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США тысячи пауков оккупировали трассу
«Дом-2»: Анастасию Ендальцеву опустили на Лобном
Британские политологи объяснили причины ненависти
Xiaomi представила роторную электробритву So
"Кинопоиск" назвал лучшие отечественные фильмы за
Светлана Иванова рассказала о сложностях своей
Звезда «Дома-2» Елизавета Полыгалова ужаснула
Учёные назвали секретом счастливого брака наличие
NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной
Эксперты составили список самых распространенных
Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была
В Петербурге загорелся гипермаркет “Лента”
Минеральная вода может принести вред здоровью
Названы 10 привычек, которые позволят человеку
Максим Матвеев показал поклонникам идеальный торс
Из московского магазина Apple похитили 32 айфона
В Apple потвердили проблемы с iPhone X и MacBook
Анастасия Волочкова считает детей своими
Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался,
Зрительный контакт поможет избежать лжи - Ученые
Редкую серебристую лису заметили в английском
Ольга Бузова во время танцевального флешмоба
Ученые обнаружили новый тип вулканического пепла
Валерий Меладзе опубликовал совместное фото с
Ученые: Употребление ананаса поможет уменьшить
Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь
Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу
София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко
Александр Степанов (рэпер ST) публично
Леди Гага примерила платье пастельного цвета и
Просмотреть все новости