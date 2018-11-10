Светлана Иванова рассказала о сложностях своей профессии в Instagram

У актрисы Светланы Ивановой и кинорежиссера Джаника Файзиева в мае этого года родилась дочка, а позже он сделал возлюбленной предложение выйти за него замуж. Однако звезда сидеть дома не стала, а практически сразу вышла на работу. Сейчас она трудится на съемочной площадке фильма «Аванпост» и делится впечатлениями о процессе со своими подписчиками в Instagram. В одном из последних постов, актриса решила рассказать об обратной стороне медали. Иванова опубликовала снимок, где запечатлена с макияжем и идеальной прической, а ниже в комментариях отметила, что в жизни актера так бывает не всегда. Ей приходится работать даже в ночное время суток, а грязь под ногтями не удается отмыть еще с прошлой смены. А сегодня со съемочной площадки она вышла с разбитым носом и фингалом под глазом. «Но я, пожалуй, ужасно довольна, вот что!» - подытожила актриса.Читатели ее блога поддержали кумира, отметив, что все киноленты с ее участием их любимые, а значит, «жертвы» не напрасны. Сложности в работе не единственное, чем делится Светлана Иванова со своими почитателями, публикуя снимки с семейных путешествий. Например, недавно она показала фотографию из Иерусалима, где со своей старшей дочерью Полиной стоит в месте силы.