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NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной миссии к спутнику Сатурна

Юрий Мильнер, являющийся владельцем DST Global, планирует частную миссию к Энцеладу, являющемуся спутником Сатурна. В свою очередь помощь миллиардеру в данной разработке проекта окажет NASA.

NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной миссии к спутнику Сатурна


Космическое агентство США выделит для этого $70 000. Средства предназначаются для разработки проекта, а не для технической организации миссии. Зонд проекта Мильнера станет первой частной миссией, целью которой будет поиск жизни в далёком космосе. Юрий Мильнер год назад заявлял, что «относительно скоро» можно организовать полёт к спутнику Сатурна. Условием для этого являлось привлечение частных средств к подготовке проекта.
Ранее сообщалось, что специалисты аэрокосмической российской компании S7 Space осуществляют разработку собственного современного грузового космического корабля.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52

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