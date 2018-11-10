NASA окажет помощь Мильнеру в подготовке частной миссии к спутнику Сатурна
Юрий Мильнер, являющийся владельцем DST Global, планирует частную миссию к Энцеладу, являющемуся спутником Сатурна. В свою очередь помощь миллиардеру в данной разработке проекта окажет NASA.
Космическое агентство США выделит для этого $70 000. Средства предназначаются для разработки проекта, а не для технической организации миссии. Зонд проекта Мильнера станет первой частной миссией, целью которой будет поиск жизни в далёком космосе. Юрий Мильнер год назад заявлял, что «относительно скоро» можно организовать полёт к спутнику Сатурна. Условием для этого являлось привлечение частных средств к подготовке проекта.
Ранее сообщалось, что специалисты аэрокосмической российской компании S7 Space осуществляют разработку собственного современного грузового космического корабля.
Космическое агентство США выделит для этого $70 000. Средства предназначаются для разработки проекта, а не для технической организации миссии. Зонд проекта Мильнера станет первой частной миссией, целью которой будет поиск жизни в далёком космосе. Юрий Мильнер год назад заявлял, что «относительно скоро» можно организовать полёт к спутнику Сатурна. Условием для этого являлось привлечение частных средств к подготовке проекта.
Ранее сообщалось, что специалисты аэрокосмической российской компании S7 Space осуществляют разработку собственного современного грузового космического корабля.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52