Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была беременна

«Фуу! Противно было на это смотреть! Я так поняла, Черно наврать, что высморкаться! Нельзя о таком врать! Она разве этого не понимает?», «А я уверена, что вся эта история очередной сценарий! Каждый врач-гинеколог может при осмотре сразу же определить была ли когда-то беременна та или иная девушка или нет!», «Черно, смотри чтобы Вселенная тебя за твой хайп потом не наказала!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.







Не секрет, что не так давно Саша в компании своего возлюбленного Иосифа Оганесяна посетила клинику репродуктивного здоровья. И хотя о беременности Черно пришлось на некоторое время позабыть, тот день, когда она все-таки познает счастье материнства не за горами. Впрочем, сейчас телезрителей интересует абсолютно другое.Как стало известно, беседуя со специалистом, Александра заявила, что ранее никогда не находилась в интересном положении. И это в то время, когда многочисленные поклонники «Дома-2» до сих пор помнят ее ужасающую историю об аборте, который ей якобы пришлось сделать после того, как она рассталась с экс-возлюбленным.Стоит отметить, что вопрос об аборте был поднят и телеведущими на очередном эфире телешоу «Бородина против Бузовой». Тем не менее, и тут Черно не пришлось долго думать над ответом.Саша призналась, что ей захотелось хайпануть на теме о прерванной беременности. А потом и вовсе заявила, что ей пришлось пережить не аборт, а выкидыш и все это она говорила только для того, чтобы позлить бывшего бойфренда.Нужно сказать, что Иосиф Оганесян поспешил поддержать свою будущему супругу. Только вот эта история показалась многим телезрителям крайне невразумительной. На сегодняшний день в социальных сетях принялись активно обсуждать недавний период, происходивший в эпатажной парочке, когда Иосиф вовсю жалел и переживал за Сашу и за то, что ей пришлось пережить такой страшный этап в своей жизни, как аборт.