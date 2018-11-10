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Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была беременна

Вскрылась вся правда об аборте одной из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Александры Черно.

Не секрет, что не так давно Саша в компании своего возлюбленного Иосифа Оганесяна посетила клинику репродуктивного здоровья. И хотя о беременности Черно пришлось на некоторое время позабыть, тот день, когда она все-таки познает счастье материнства не за горами. Впрочем, сейчас телезрителей интересует абсолютно другое.

Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была беременна

Как стало известно, беседуя со специалистом, Александра заявила, что ранее никогда не находилась в интересном положении. И это в то время, когда многочисленные поклонники «Дома-2» до сих пор помнят ее ужасающую историю об аборте, который ей якобы пришлось сделать после того, как она рассталась с экс-возлюбленным.

Стоит отметить, что вопрос об аборте был поднят и телеведущими на очередном эфире телешоу «Бородина против Бузовой». Тем не менее, и тут Черно не пришлось долго думать над ответом.

Саша призналась, что ей захотелось хайпануть на теме о прерванной беременности. А потом и вовсе заявила, что ей пришлось пережить не аборт, а выкидыш и все это она говорила только для того, чтобы позлить бывшего бойфренда.

Сашу Черно поймали на обмане: она никогда не была беременна

Нужно сказать, что Иосиф Оганесян поспешил поддержать свою будущему супругу. Только вот эта история показалась многим телезрителям крайне невразумительной. На сегодняшний день в социальных сетях принялись активно обсуждать недавний период, происходивший в эпатажной парочке, когда Иосиф вовсю жалел и переживал за Сашу и за то, что ей пришлось пережить такой страшный этап в своей жизни, как аборт.

«Фуу! Противно было на это смотреть! Я так поняла, Черно наврать, что высморкаться! Нельзя о таком врать! Она разве этого не понимает?», «А я уверена, что вся эта история очередной сценарий! Каждый врач-гинеколог может при осмотре сразу же определить была ли когда-то беременна та или иная девушка или нет!», «Черно, смотри чтобы Вселенная тебя за твой хайп потом не наказала!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34

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