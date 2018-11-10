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В Петербурге загорелся гипермаркет “Лента”

В Петербурге утром загорелся гипермаркет “Лента”, расположенный рядом с Балтийским вокзалом. СМИ стало известно, что площадь возгорания объекта увеличилась до 5000 квадратных метров.
В Петербурге загорелся гипермаркет “Лента”
В Петербурге загорелся гипермаркет “Лента”

Дежурные МЧС получили сообщение в 8:36 утра, после чего прибыли на место происшествия. Свидетели события публикуют фото в сетях, зафиксировав на камеры горящую крышу и здания и клубы дыма, поднимающиеся в высоту.

Из гипермаркета были эвакуированы 750 человек, на данный момент здесь работают 54 сотрудника МЧС и задействовано 12 единиц техники. Информации о пострадавших в пожаре лицах пока нет.



 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:25

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