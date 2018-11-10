В Петербурге загорелся гипермаркет “Лента”





Дежурные МЧС получили сообщение в 8:36 утра, после чего прибыли на место происшествия. Свидетели события публикуют фото в сетях, зафиксировав на камеры горящую крышу и здания и клубы дыма, поднимающиеся в высоту.Из гипермаркета были эвакуированы 750 человек, на данный момент здесь работают 54 сотрудника МЧС и задействовано 12 единиц техники. Информации о пострадавших в пожаре лицах пока нет.