Минеральная вода может принести вред здоровью человека из-за различного содержания солей





В столовую воду добавляют только грамм вещества на литр, чего нельзя уже сказать о лечебно- столовом аналоге. Там концентрация соли – 10 грамм, так что, ее можно употреблять в ограниченном количестве. Лечебные воды могут включаться в рацион после консультации с медиками.Пренебрежение такими правилами провоцирует развитие бессонницы, а также нарушает работу ЖКТ и почек. Кроме того, пациенты жалуются на воспалительные процессы и хруст в суставах, но еще минеральная вода в больших количествах опасна для гипертоников и лиц, имеющих проблемы с сердцем.