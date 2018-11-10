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Минеральная вода может принести вред здоровью человека из-за различного содержания солей

Медики заметили, что часто потребители покупают минеральную воду, не обращая внимания на ее состав. Она может принести вред здоровью из-за различного содержания солей после употребления в большом количестве.
Минеральная вода может принести вред здоровью человека из-за различного содержания солей

В столовую воду добавляют только грамм вещества на литр, чего нельзя уже сказать о лечебно- столовом аналоге. Там концентрация соли – 10 грамм, так что, ее можно употреблять в ограниченном количестве. Лечебные воды могут включаться в рацион после консультации с медиками.

Пренебрежение такими правилами провоцирует развитие бессонницы, а также нарушает работу ЖКТ и почек. Кроме того, пациенты жалуются на воспалительные процессы и хруст в суставах, но еще минеральная вода в больших количествах опасна для гипертоников и лиц, имеющих проблемы с сердцем.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:13

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