Минеральная вода может принести вред здоровью человека из-за различного содержания солей
Медики заметили, что часто потребители покупают минеральную воду, не обращая внимания на ее состав. Она может принести вред здоровью из-за различного содержания солей после употребления в большом количестве.
В столовую воду добавляют только грамм вещества на литр, чего нельзя уже сказать о лечебно- столовом аналоге. Там концентрация соли – 10 грамм, так что, ее можно употреблять в ограниченном количестве. Лечебные воды могут включаться в рацион после консультации с медиками.
Пренебрежение такими правилами провоцирует развитие бессонницы, а также нарушает работу ЖКТ и почек. Кроме того, пациенты жалуются на воспалительные процессы и хруст в суставах, но еще минеральная вода в больших количествах опасна для гипертоников и лиц, имеющих проблемы с сердцем.
В столовую воду добавляют только грамм вещества на литр, чего нельзя уже сказать о лечебно- столовом аналоге. Там концентрация соли – 10 грамм, так что, ее можно употреблять в ограниченном количестве. Лечебные воды могут включаться в рацион после консультации с медиками.
Пренебрежение такими правилами провоцирует развитие бессонницы, а также нарушает работу ЖКТ и почек. Кроме того, пациенты жалуются на воспалительные процессы и хруст в суставах, но еще минеральная вода в больших количествах опасна для гипертоников и лиц, имеющих проблемы с сердцем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:13