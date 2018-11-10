Из московского магазина Apple похитили 32 айфона на 2 500 000 рублей





Сотрудники фирменного столичного магазина Apple re:Store, расположенного в Пресненском районе, похитили 32 новых iPhone. Из поступившей информации стало известно, что злоумышленники не имели особых проблем. Они договорились с кладовщиком, а потом просто выкрали коробки. В них находились iPhone XS, iPhone XS Max, а также устаревшие восьмёрки.Сумма похищенных устройств оценивается в 2 500 000 российских рублей. В настоящее время сотрудниками был задержан пока только один сотрудник склада. При этом судьба прочих преступников неизвестна.