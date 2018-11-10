Максим Матвеев показал поклонникам идеальный торс на фото в Instagram
Новое фото, опубликованное артистом в Instagram, вызвало бурную реакцию со стороны поклонников. Максим Матвеев показал свой идеальный торс, сидя на лестнице в расстегнутой куртке.
Знаменитость отметил, что он любит вставать рано, чтобы почитать книгу, заняться физическими упражнениями или медитацией. Кроме того, актер любит готовить и с удовольствием проводит время на кухне. Такое позитивное начало рабочего дня Максима Матвеева привлекло внимание многих фанатов, но они сразу обратили внимание на его накачанный пресс.
Пользователи сетей назвали своего кумира богом и идеальным мужчиной, который ведет здоровый образ жизни. Они пожелали звезде творческих успехов и счастья.
Знаменитость отметил, что он любит вставать рано, чтобы почитать книгу, заняться физическими упражнениями или медитацией. Кроме того, актер любит готовить и с удовольствием проводит время на кухне. Такое позитивное начало рабочего дня Максима Матвеева привлекло внимание многих фанатов, но они сразу обратили внимание на его накачанный пресс.
Пользователи сетей назвали своего кумира богом и идеальным мужчиной, который ведет здоровый образ жизни. Они пожелали звезде творческих успехов и счастья.