Анастасия Волочкова считает детей своими преданными поклонниками

Знаменитость подчеркнула, что дорожит такими зрителями, которые любят смотреть ее выступления, а все остальное не имеет значения. Поклонники и хейтеры сразу устроили дискуссию по поводу внешнего вида Анастасии Волочковой, которая любит надевать провокационные наряды и обнажать свои части тела.Некоторые пользователи сетей считают, что родители должны сами решать, как поступать в данном случае. Если им нравится смотреть спектакли звезды, несмотря на такие нюансы, значит это нормально. Преданные фанаты попросили артистку не реагировать на критику и продолжать радовать публику своим творчеством.