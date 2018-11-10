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Анастасия Волочкова считает детей своими преданными поклонниками

Балерина опубликовала в Instagram видео, сделанное после ее концерта. Анастасия Волочкова считает детей своими преданными поклонниками, отметив, что с удовольствием раздает им автографы и делает совместные селфи.
Анастасия Волочкова считает детей своими преданными поклонниками

Знаменитость подчеркнула, что дорожит такими зрителями, которые любят смотреть ее выступления, а все остальное не имеет значения. Поклонники и хейтеры сразу устроили дискуссию по поводу внешнего вида Анастасии Волочковой, которая любит надевать провокационные наряды и обнажать свои части тела.

Некоторые пользователи сетей считают, что родители должны сами решать, как поступать в данном случае. Если им нравится смотреть спектакли звезды, несмотря на такие нюансы, значит это нормально. Преданные фанаты попросили артистку не реагировать на критику и продолжать радовать публику своим творчеством.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:32

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