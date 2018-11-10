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Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался, что его роман с Ксенией Собчак был коротким

Известный танцор Евгений Папунаишвили в своем недавнем интервью рассказал о коротком романе с Ксений Собчак в тот период, когда они были парой на паркете.

Евгений признался, что мгновенно влюбился в свою партнершу по «Танцам со звездами» и назвал этот период очень эмоциональным.

Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался, что его роман с Ксенией Собчак был коротким

Папунаишвили рассказал, что узнал Собчак с другой стороны и признал ее очень бодрым, позитивным и очень умным человеком.

Свой роман с Ксенией и последующее расставание Евгений никак не связывает с танцевальным проектом, а отмечает, что «просто так случилось», но о том периоде мужчина вспоминает очень хорошо.

Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался, что его роман с Ксенией Собчак был коротким

Сейчас знаменитости иногда встречаются на различных мероприятиях, общаются и здороваются как приятели.

Сам Евгений Папунаишвили счастливо женат на итальянке Салиме, вместе с которой воспитывают дочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:19

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