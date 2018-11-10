Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался, что его роман с Ксенией Собчак был коротким





Евгений признался, что мгновенно влюбился в свою партнершу по «Танцам со звездами» и назвал этот период очень эмоциональным.Папунаишвили рассказал, что узнал Собчак с другой стороны и признал ее очень бодрым, позитивным и очень умным человеком.Свой роман с Ксенией и последующее расставание Евгений никак не связывает с танцевальным проектом, а отмечает, что «просто так случилось», но о том периоде мужчина вспоминает очень хорошо.Сейчас знаменитости иногда встречаются на различных мероприятиях, общаются и здороваются как приятели.Сам Евгений Папунаишвили счастливо женат на итальянке Салиме, вместе с которой воспитывают дочь.