Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался, что его роман с Ксенией Собчак был коротким
Известный танцор Евгений Папунаишвили в своем недавнем интервью рассказал о коротком романе с Ксений Собчак в тот период, когда они были парой на паркете.
Евгений признался, что мгновенно влюбился в свою партнершу по «Танцам со звездами» и назвал этот период очень эмоциональным.
Папунаишвили рассказал, что узнал Собчак с другой стороны и признал ее очень бодрым, позитивным и очень умным человеком.
Свой роман с Ксенией и последующее расставание Евгений никак не связывает с танцевальным проектом, а отмечает, что «просто так случилось», но о том периоде мужчина вспоминает очень хорошо.
Сейчас знаменитости иногда встречаются на различных мероприятиях, общаются и здороваются как приятели.
Сам Евгений Папунаишвили счастливо женат на итальянке Салиме, вместе с которой воспитывают дочь.
Евгений признался, что мгновенно влюбился в свою партнершу по «Танцам со звездами» и назвал этот период очень эмоциональным.
Папунаишвили рассказал, что узнал Собчак с другой стороны и признал ее очень бодрым, позитивным и очень умным человеком.
Свой роман с Ксенией и последующее расставание Евгений никак не связывает с танцевальным проектом, а отмечает, что «просто так случилось», но о том периоде мужчина вспоминает очень хорошо.
Сейчас знаменитости иногда встречаются на различных мероприятиях, общаются и здороваются как приятели.
Сам Евгений Папунаишвили счастливо женат на итальянке Салиме, вместе с которой воспитывают дочь.