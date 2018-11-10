Редкую серебристую лису заметили в английском городе Эльзагер





По словам ветеринаров, животное могло быть раньше домашним. Теперь серебристой лисе подыскивают семью. Редкое животное обнаружили в городе Эльзагер на территории сада частного дома, расположенного в графстве Чешир. Домовладелец сразу обратился к сотрудникам центра RSPCA. Они поймали лису, а также отвезли её в питомник. Животное себя вело довольно спокойно с работниками центра защиты животных, как будто раньше было ручным. От обычной лисы данный вид отличается цветом меха. Расцветка может варьироваться от серебристой и практически до черной. Часто серебристых лисиц разводят ради меха либо использования, как домашнего питомца.Стоит отметить, что в графстве Чешир лису данного вида обнаружили первый раз. Лисица оказалась ухоженной. У неё наблюдалось немного избыточного веса. В настоящее время волонтёры пытаются отыскать старых хозяев животного либо найти новых.