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Редкую серебристую лису заметили в английском городе Эльзагер

В Англии в городе Эльзагер заметили редкую серебристую лису. О ней временно заботятся работники центра RSPCA, занимающегося защитой животных.

Редкую серебристую лису заметили в английском городе Эльзагер


По словам ветеринаров, животное могло быть раньше домашним. Теперь серебристой лисе подыскивают семью. Редкое животное обнаружили в городе Эльзагер на территории сада частного дома, расположенного в графстве Чешир. Домовладелец сразу обратился к сотрудникам центра RSPCA. Они поймали лису, а также отвезли её в питомник. Животное себя вело довольно спокойно с работниками центра защиты животных, как будто раньше было ручным. От обычной лисы данный вид отличается цветом меха. Расцветка может варьироваться от серебристой и практически до черной. Часто серебристых лисиц разводят ради меха либо использования, как домашнего питомца.

Стоит отметить, что в графстве Чешир лису данного вида обнаружили первый раз. Лисица оказалась ухоженной. У неё наблюдалось немного избыточного веса. В настоящее время волонтёры пытаются отыскать старых хозяев животного либо найти новых.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:07

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