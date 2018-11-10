Ольга Бузова во время танцевального флешмоба забрала колбасу у Андрея Малахова
Популярные ведущие Ольга Бузова и Андрей Малахов приняли участие в танцевальном флешмобе от рейв-группы Little Big, во время которого звезда «ДОМа-2» отобрала колбасную нарезку у своего коллеги.
Видео своего задорного танца Андрей и Ольга опубликовали в Instagram и тут же в ленте посыпались комментарии.
Малахов и Бузова сделав несколько танцевальных па, переместились на кухню, где уже стоял торт, но ведущему «Прямого эфира» захотелось колбаску, которую он «нашарил» в холодильнике, но тут же лишился.
Примечательно, что фанаты Ольги Бузовой не оставляют надежды на ее беременность и предположили, что телеведущая позарилась на колбасу Малахова, так как того требует ребенок, предположительно мальчик.
Сама Бузова подписала шуточный ролик с флешмобом SKIBIDI-челлендж - «Мы в тренде».
Видео своего задорного танца Андрей и Ольга опубликовали в Instagram и тут же в ленте посыпались комментарии.
Малахов и Бузова сделав несколько танцевальных па, переместились на кухню, где уже стоял торт, но ведущему «Прямого эфира» захотелось колбаску, которую он «нашарил» в холодильнике, но тут же лишился.
Примечательно, что фанаты Ольги Бузовой не оставляют надежды на ее беременность и предположили, что телеведущая позарилась на колбасу Малахова, так как того требует ребенок, предположительно мальчик.
Сама Бузова подписала шуточный ролик с флешмобом SKIBIDI-челлендж - «Мы в тренде».