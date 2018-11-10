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Ольга Бузова во время танцевального флешмоба забрала колбасу у Андрея Малахова

Популярные ведущие Ольга Бузова и Андрей Малахов приняли участие в танцевальном флешмобе от рейв-группы Little Big, во время которого звезда «ДОМа-2» отобрала колбасную нарезку у своего коллеги.

Видео своего задорного танца Андрей и Ольга опубликовали в Instagram и тут же в ленте посыпались комментарии.

Ольга Бузова во время танцевального флешмоба забрала колбасу у Андрея Малахова

Малахов и Бузова сделав несколько танцевальных па, переместились на кухню, где уже стоял торт, но ведущему «Прямого эфира» захотелось колбаску, которую он «нашарил» в холодильнике, но тут же лишился.

Примечательно, что фанаты Ольги Бузовой не оставляют надежды на ее беременность и предположили, что телеведущая позарилась на колбасу Малахова, так как того требует ребенок, предположительно мальчик.

Сама Бузова подписала шуточный ролик с флешмобом SKIBIDI-челлендж - «Мы в тренде».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:00

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