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Ученые обнаружили новый тип вулканического пепла

Ученые обнаружили новый вид вулканического пепла. Он появился из вулкана на территории центрального Орегона приблизительно 7 000 000 лет назад.

Ученые обнаружили новый тип вулканического пепла


Данную золу называют “пузырями” хлебной корки. Она состоит из миллиметровых шаров, отличающихся потрескавшейся поверхностью. Учёные отмечают, что каждый хлопчатый пузырь имеет размер не больше миллиметра. Они обладают отчетливо потрескавшейся поверхностью, способной раскрывать секреты извержений вулканов. Исследователи в лаборатории просеивали другие виды вулканического пепла, когда обнаружили странные зольные образования. Они просмотрели биты золы через электронный сканирующий микроскоп, который показал их твердую текстуру. Это говорит о быстром расширении газовых пузырьков на земной поверхности. Из анализа текстуры стала известна глубина пузырьков, когда они первый раз взорвались в пенной магме. Исследования проводили представители Смитсоновского института на территории Вашингтона. По словам авторов работы, такие открытия позволят понять, как в дальнейшем прогнозировать извержения.

Стоит напомнить, что, по мнению учёных, в Атлантическом океане на вершине древней горной системы Horseshoe имеются развалины древнего города Атлантиды.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:53

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