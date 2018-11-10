Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу набор по уходу за машиной

«Захотелось порадовать мужа, но чем его удивить? Решила подарить ему MANBOX. Это необычные подарочные наборы для мужчин, придуманные мужчинами и запакованные в деревянный ящик, который нужно открывать ломом, конечно, он был в комплекте. Что может быть брутальнее?», - написала она, в надежде, что многие подписчицы отправятся на сайт продавца и приобретут там что-то для своих возлюбленных.

Так, девушка опубликовала ролик, в котором показала презент, якобы приобретенный для мужа Курбана Омарова, состоящий из набора средств по уходу за автомобилем.Однако те буквально набросились на Ксению за то, что она предлагает. Как отметили девушки в комментариях, если они начнут дарить парням такие подарки, то в ответ будут получать не деньги на шопинг и ювелирные украшения, а швабры и кастрюли.Кроме того, многие посоветовали Бородиной впредь не соглашаться на такую рекламу, так как она позорится сама и позорит своего мужа, ведь если миллион других ценных и более похожих на подарок товаров, которые можно подарить любимому человеку, а чистящие он и сам приобрести может, тем более, что вряд ли Курбан самостоятельно занимается уходом за автомобилем.