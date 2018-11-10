АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу набор по уходу за машиной

Ни для кого не секрет, что популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина часто выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram рекламные посты. Зачастую теледива продвигает различные малоизвестные бренды одежды или косметики, однако недавно она порекомендовала беспроигрышный подарок для мужчины, вызвав негативную реакцию у подписчиков.

Так, девушка опубликовала ролик, в котором показала презент, якобы приобретенный для мужа Курбана Омарова, состоящий из набора средств по уходу за автомобилем.

Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу набор по уходу за машиной

«Захотелось порадовать мужа, но чем его удивить? Решила подарить ему MANBOX. Это необычные подарочные наборы для мужчин, придуманные мужчинами и запакованные в деревянный ящик, который нужно открывать ломом, конечно, он был в комплекте. Что может быть брутальнее?», - написала она, в надежде, что многие подписчицы отправятся на сайт продавца и приобретут там что-то для своих возлюбленных.

Однако те буквально набросились на Ксению за то, что она предлагает. Как отметили девушки в комментариях, если они начнут дарить парням такие подарки, то в ответ будут получать не деньги на шопинг и ювелирные украшения, а швабры и кастрюли.

Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу набор по уходу за машиной

Кроме того, многие посоветовали Бородиной впредь не соглашаться на такую рекламу, так как она позорится сама и позорит своего мужа, ведь если миллион других ценных и более похожих на подарок товаров, которые можно подарить любимому человеку, а чистящие он и сам приобрести может, тем более, что вряд ли Курбан самостоятельно занимается уходом за автомобилем.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь
Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу
София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко
Александр Степанов (рэпер ST) публично
Леди Гага примерила платье пастельного цвета и
Модель Jeep Renegade в России стала дороже
Поклонники заметили у Кейт Миддлтон дряблую кожу
На Женевском автосалоне представят лимузин и
В Сети выложили фото нового смартфона LG Q9
Shadow Creator представила самодостаточный шлем
Google за счёт режима Dark Mode на 60% повысила
Галина Польских рассказала журналистам о поездке
Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку
Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела
Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram
Кирилл Сафонов помогает наследнице Анастасии
Ани Лорак предстала перед подписчиками в образе
Компания Samsung официально представила
Ивана Дилова в Instagram заявила, что не желает
Маргарита Ларченко: «Мне ничуть не жаль Алёну
У звезды «Дома-2» Ильи Яббарова появилась целая
Неровные черты лица с возрастом становятся
Ошибка Microsoft лишила пользователей ОС Windows
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует
Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров решили дать
Психологи рассказали, как вернуть любовь после
Поклонники оценили красоту Алены Красновой на
Магнитная буря на Солнце стала причиной
Маска из киви поможет человеку избавиться от
Минстрой предложил ввести для населения РФ
Просмотреть все новости