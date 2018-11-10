Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу набор по уходу за машиной
Ни для кого не секрет, что популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина часто выкладывает на своей странице в социальной сети Instagram рекламные посты. Зачастую теледива продвигает различные малоизвестные бренды одежды или косметики, однако недавно она порекомендовала беспроигрышный подарок для мужчины, вызвав негативную реакцию у подписчиков.
Так, девушка опубликовала ролик, в котором показала презент, якобы приобретенный для мужа Курбана Омарова, состоящий из набора средств по уходу за автомобилем.
Однако те буквально набросились на Ксению за то, что она предлагает. Как отметили девушки в комментариях, если они начнут дарить парням такие подарки, то в ответ будут получать не деньги на шопинг и ювелирные украшения, а швабры и кастрюли.
Кроме того, многие посоветовали Бородиной впредь не соглашаться на такую рекламу, так как она позорится сама и позорит своего мужа, ведь если миллион других ценных и более похожих на подарок товаров, которые можно подарить любимому человеку, а чистящие он и сам приобрести может, тем более, что вряд ли Курбан самостоятельно занимается уходом за автомобилем.
Так, девушка опубликовала ролик, в котором показала презент, якобы приобретенный для мужа Курбана Омарова, состоящий из набора средств по уходу за автомобилем.
«Захотелось порадовать мужа, но чем его удивить? Решила подарить ему MANBOX. Это необычные подарочные наборы для мужчин, придуманные мужчинами и запакованные в деревянный ящик, который нужно открывать ломом, конечно, он был в комплекте. Что может быть брутальнее?», - написала она, в надежде, что многие подписчицы отправятся на сайт продавца и приобретут там что-то для своих возлюбленных.
Однако те буквально набросились на Ксению за то, что она предлагает. Как отметили девушки в комментариях, если они начнут дарить парням такие подарки, то в ответ будут получать не деньги на шопинг и ювелирные украшения, а швабры и кастрюли.
Кроме того, многие посоветовали Бородиной впредь не соглашаться на такую рекламу, так как она позорится сама и позорит своего мужа, ведь если миллион других ценных и более похожих на подарок товаров, которые можно подарить любимому человеку, а чистящие он и сам приобрести может, тем более, что вряд ли Курбан самостоятельно занимается уходом за автомобилем.